ГПУ виявила розкрадання коштів під час будівництва мосту в Станиці Луганській



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Посадовці хотіли привласнити понад 10 мільйонів гривень

У Луганській області правоохоронці розслідують зловживання та розкрадання бюджетних коштів чиновниками одного з управлінь Луганської обласної державної адміністрації під час ремонту мосту в Станиці Луганській.

Про це передає пресслужба ГПУ.

«19 грудня 2019 року за процесуального керівництва прокуратури Луганської області проведено ряд обшуків, у ході яких вилучені документи щодо проведення капітального будівництва мосту через р. Сіверський Донець у Станично-Луганському районі», — йдеться у повідомленні.

За матеріалами слідства, посадові особи одного з управлінь Луганської ОДА ймовірно увійшли в змову з посадовими особами деяких комерційних структур, щоб привласнити виділені на ремонт бюджетні кошти.

Слідство вважає, що об'єми та вартість ремонту були завищені. Попередньо встановили, що посадовці хотіли привласнити понад 10 мільйонів гривень.

Наразі триває досудове розслідування за ч. 2 ст. 364 — зловживання владою або службовим становищем та — ч. 3 ст. 191 привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем.

Нагадаємо, у листопада будівництво мосту у Станиці Луганській завершили та відкрили його для громадян.