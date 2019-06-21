«Київпастранс» заплатить новій фірмі 58 млн грн за ремонт трамваїв



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Найдорожче обійдеться ремонт редукторів трамваїв

Комунальне підприємство «Київпастранс» у травні за результатами тендерів замовило ТОВ «Ревелейшн» ремонт трамваїв на загальну суму 57,91 млн грн. Про це повідомляється у системі ProZorro.

Найдорожчий договір вартістю 29,38 млн грн передбачає капітальний ремонт 90 двоступеневих редукторів колісної пари трамвая Т-3/Т-3М/K3R-N по 208 тис. грн і 90 одноступеневих гепоїдних редукторів трамвая Т-3/K3R-N/K-1M/K-1M-8 по 214 тис. грн.

Рік тому «Київпастранс» замовляв ремонт ТОВ «Науково-виробниче підприємство «Енерго-База» по 250 тис. грн і 254 тис. грн, але тоді послуга включала заміну вісі та моноблоку.

Нині ремонт виконуватимуть на виробничих площах виконавця по пров. Куренівський, 15-А (у цьому будинку зареєстроване зокрема КП «ШЕУ Оболонського району»).

Сума угод на 2% нижча від загальної очікуваної вартості закупівель у 59,12 млн грн.

Створеною в липні 2018 року столичною «Ревелейшн» зараз володіє та керує Ярослав Лінський. Із 2017 року він у якості ФОПа отримав ремонтних підрядів «Київпастрансу», КП «Одесміськелектротранс» і франківського КП «Електроавтотранс» на 10,80 млн грн.

Нагадаємо, «Київпастранс» 25 квітня і 4 червня за результатами тендерів уклало вісім угод із ТОВ «КП Спецавтоматика» щодо реконструкції та будівництва трамвайної лінії з Відрадного на Борщагівку на загальну суму 202,71 млн грн.

Джерело: Наші гроші