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    На Одещині автобус зіткнувся з легковиком: є постраждалі (фото)

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    BMW після аварії схоже на металолом - На Одещині автобус зіткнувся з легковиком: є постраждалі (фото)

    BMW після аварії схоже на металолом

    фото: Telegram-канал «Ху*вая Одесса»

    У ДТП потрапив автобус із 11 пасажирами

    Увечері 26 грудня на Одещині трапилася ДТП. Водій автобуса Одеса-Миколаїв не впорався з керуванням, через що врізався в легковик. Про це інформує Telegram-канал «Ху*вая Одесса».

    В автобусі перебували 11 пасажирів. За попередніми даними, у лікарні опинилися щонайменше п’ятеро людей.

    За попередньою інформацією, автобус Одеса–Миколаїв виїхав на зустрічну смугу та не впорався з керуванням. Через що зіткнувся з автомобілем BMW. Легковик відкинуло на узбіччя, а автобус перекинувся на бік.

    Водії легковика та автобуса опинилися в лікарні. Однак кількість травмованих пасажирів і джерелах різниться. Щонайменше трьох госпіталізували. Серед них неповнолітній.

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    Серед можливих причин аварії – слизька дорога. На місце ДТП прибули правоохоронці.

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    Теги: ДТП водій Одесса BMW
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    На Одещині автобус зіткнувся з легковиком: є постраждалі (фото)