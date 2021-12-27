На Одещині автобус зіткнувся з легковиком: є постраждалі (фото)

BMW після аварії схоже на металолом

У ДТП потрапив автобус із 11 пасажирами

Увечері 26 грудня на Одещині трапилася ДТП. Водій автобуса Одеса-Миколаїв не впорався з керуванням, через що врізався в легковик. Про це інформує Telegram-канал «Ху*вая Одесса».

В автобусі перебували 11 пасажирів. За попередніми даними, у лікарні опинилися щонайменше п’ятеро людей.

За попередньою інформацією, автобус Одеса–Миколаїв виїхав на зустрічну смугу та не впорався з керуванням. Через що зіткнувся з автомобілем BMW. Легковик відкинуло на узбіччя, а автобус перекинувся на бік.

Водії легковика та автобуса опинилися в лікарні. Однак кількість травмованих пасажирів і джерелах різниться. Щонайменше трьох госпіталізували. Серед них неповнолітній.

Серед можливих причин аварії – слизька дорога. На місце ДТП прибули правоохоронці.

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