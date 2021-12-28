Серйозна ДТП у Києві: шматки автівок розлетілися по всій дорозі (відео)

На слизькій дорозі автомобіль занесло на зустрічну смугу

У вівторок, 28 грудня, сталася серйозна дорожньо-транспортна пригода на проспекті Лобановського в Києві. Про це повідомляє «Київ оперативний».

Аварія трапилася у напрямку Севастопольської площі. Тут зіткнулися декілька автівок. Шматки побитих автомобілів розкидані по всій дорозі.

ДТП зайняла одразу всі смуги. У зв’язку з чим рух транспорту серйозно ускладнено.

Інформація про постраждалих відсутня.

На місці працює поліція.

Згодом з’явилося відео моменту ДТП. На ньому видно, що автівку Skodaпочало заносити, водій не впорався із кермуванням та вилетів на зустрічну смугу.

Як повідомлялося, в Київській області сталася дорожньо-транспортна пригода, в ході якої один з автомобілів загорівся. В результаті події постраждали чотири людини, серед них діти.

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