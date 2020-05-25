Смертельна ДТП на Київщині: загинули двоє дорослих і дитина (фото)



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На трасі Київ - Харків автомобіль влетів у відбійник Фото: Нацполіція

Поліція Київщини розслідує факти двох смертельних ДТП, що сталися минулої доби

У неділю, 24 травня, внаслідок аварій на дорогах Київської області загинули четверо людей, серед яких є дитина. Також сталися 4 автопригоди із травмованими.

Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області.

Фатальні наслідки мала аварія на трасі Київ - Харків. 30-річний водій не впорався з керуванням автівки та влетів у відбійник. Внаслідок ДТП водій та двоє пасажирів, серед яких 10-річна дитина, загинули на місці події.

Крім того, на трасі Київ - Харків сталося зіткнення автомобіля Ford та моторолера. Від отриманих тілесних ушкоджень 56-річна жінка-водій мототранспорту загинула.

У смт Гостомель в автопригоді постраждала 5-річна дитина. За попередніми даними, маленька дівчинка вирвалася з рук батька і вибігла на дорогу де її збив легковик. Постраждалу дитину госпіталізували.

Також у м. Бориспіль водій автомобіля Mitsubishi скоїв наїзд на велосипедистку. Потерпіла потрапила до лікарні із травмами голови та переломом ключиці.

На кільцевій дорозі м. Вишневе водій легковика виїхав на зустрічну смугу, де зіткнулася з іншим автомобілем. В результаті аварії постраждали пасажири обох автомобілів, їх госпіталізували до медзакладів.

У Києво-Святошинському районі на автодорозі Забуччя - Михайлівська велосипедист раптово виїхав на зустрічну смугу, де зіткнувся з автівкою. Потерпілого велосипедиста з переломом ноги доставлено до лікарні.

За всіма фактами ДТП слідчі поліції відкрили кримінальні провадження, тривають досудові розслідування.

Як повідомлялося, на трасі Київ - Харків на Полтавщині мікроавтобус Mercedes Sprinter з'їхав у кювет та перекинувся, внаслідок чого четверо пасажирів отримали тілесні ушкодження.