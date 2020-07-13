Смертельна ДТП під Києвом: водію повідомили про підозру



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Винуватець ДТП Антон Желепа неодноразово притягувався до відповідальності та перебував напідпитку під час водіння авто

Вбивці чотирьох людей загрожує до 10 років за гратами

Водію автомобіля Mercedes, який скоїв смертельну аварію під Києвом, повідомили про підозру. Його підозрюють у порушенні правил дорожнього руху, що спричинило загибель кількох людей.

Про це повідомили у пресслужбі прокуратури Києва.

Як зазначили правоохоронці, зараз вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою без альтернативи застави.

«Під процесуальним керівництвом столичної прокуратури повідомлено про підозру 39-річному водієві у скоєнні масштабного ДТП, в результаті якого загинули двоє дорослих і двоє дітей (ч. 3 ст. 286 КК України)», - йдеться в повідомленні.

Санкції статті передбачають від 5 до 10 років позбавлення волі.

Варто зауважити, що 2 липня президент Володимир Зеленський скасував кримінальну відповідальність за кермування автомобілем у нетверезому стані, яка набула чинності 1 липня.

Нагадаємо, 12 липня на Столичному шосе під Києвом сталася аварія, в якій загинула майже вся багатодітна родина.

Спочатку водій «Мерседеса» протаранив «Мерседес Спринтер», а потім вилетів на зустрічну смугу, де врізався у «Хюндай». В автівці одразу загинули чоловік, жінка, їхня восьмирічна донька.

Згодом помер і 10-річний хлопчик. За життя ще однієї дитини – 12-річного хлопчика – борються лікарі. За передньою інформацією, винуватець смертельної ДТП на Київщині вже вчиняв подібну аварію й був ув'язнений. Поліція відкрила кримінальне провадження.