Смертельна ДТП під Києвом: водію повідомили про підозру
Вбивці чотирьох людей загрожує до 10 років за гратами
Водію автомобіля Mercedes, який скоїв смертельну аварію під Києвом, повідомили про підозру. Його підозрюють у порушенні правил дорожнього руху, що спричинило загибель кількох людей.
Про це повідомили у пресслужбі прокуратури Києва.
Як зазначили правоохоронці, зараз вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою без альтернативи застави.
«Під процесуальним керівництвом столичної прокуратури повідомлено про підозру 39-річному водієві у скоєнні масштабного ДТП, в результаті якого загинули двоє дорослих і двоє дітей (ч. 3 ст. 286 КК України)», - йдеться в повідомленні.
Санкції статті передбачають від 5 до 10 років позбавлення волі.
Варто зауважити, що 2 липня президент Володимир Зеленський скасував кримінальну відповідальність за кермування автомобілем у нетверезому стані, яка набула чинності 1 липня.
Нагадаємо, 12 липня на Столичному шосе під Києвом сталася аварія, в якій загинула майже вся багатодітна родина.
Спочатку водій «Мерседеса» протаранив «Мерседес Спринтер», а потім вилетів на зустрічну смугу, де врізався у «Хюндай». В автівці одразу загинули чоловік, жінка, їхня восьмирічна донька.
Згодом помер і 10-річний хлопчик. За життя ще однієї дитини – 12-річного хлопчика – борються лікарі. За передньою інформацією, винуватець смертельної ДТП на Київщині вже вчиняв подібну аварію й був ув'язнений. Поліція відкрила кримінальне провадження.