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    Жахлива ДТП під Києвом: поліція готує підозру вбивці чотирьох людей (фото)

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    Жахлива ДТП під Києвом: поліція готує підозру вбивці чотирьох людей (фото)
    Фото: Нацполіція

    Правоохоронці затримали водія-правопорушника

    Поліцейські Києва встановлюють обставини смертельної автопригоди, що сталася 12 липня на Столичному шосе.

    Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.

    «Попередньо встановлено, що водій автомобіля «Мерседес» здійснив зіткнення з іншим авто, що рухалося попереду у попутному напрямку. Після цього виїхав на смугу зустрічного руху, де здійснив зіткнення з автомобілем «Хюндай». Внаслідок події водій та пасажири автомобіля «Хюндай», серед яких двоє малолітніх дітей, загинули. Хлопчика, 2006 року народження, доставили до лікарняного закладу для надання медичної допомоги», - розповіли правоохоронці.

    39-річного водія автомобіля «Мерседес» затримано у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Наразі він перебуває в лікарні.

    За даним фактом розпочате кримінальне провадження за ч. 3 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.

    У рамках досудового розслідування поліцейські встановлюють усі обставини та причини цієї смертельної автопригоди.

    Наразі слідчі готують повідомлення про підозру у скоєнні злочину. Також поліцейські за погодженням з прокуратурою звернуться до суду із клопотанням про обрання правопорушнику запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

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    Жахлива ДТП під Києвом: поліція готує підозру вбивці чотирьох людей (фото)
    Жахлива ДТП під Києвом: поліція готує підозру вбивці чотирьох людей (фото)

    Як повідомлялося, у «Хюндай» одразу загинули чоловік, жінка, їхня восьмирічна донька.

    Згодом помер і 10-річний хлопчик. За життя ще однієї дитини – 12-річного хлопчика – борються лікарі.

    За передньою інформацією, винуватець смертельної ДТП на Київщині вже вчиняв подібну аварію й був ув'язнений.

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