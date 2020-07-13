Жахлива ДТП під Києвом: поліція готує підозру вбивці чотирьох людей (фото)



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Фото: Нацполіція

Правоохоронці затримали водія-правопорушника

Поліцейські Києва встановлюють обставини смертельної автопригоди, що сталася 12 липня на Столичному шосе.

Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.

«Попередньо встановлено, що водій автомобіля «Мерседес» здійснив зіткнення з іншим авто, що рухалося попереду у попутному напрямку. Після цього виїхав на смугу зустрічного руху, де здійснив зіткнення з автомобілем «Хюндай». Внаслідок події водій та пасажири автомобіля «Хюндай», серед яких двоє малолітніх дітей, загинули. Хлопчика, 2006 року народження, доставили до лікарняного закладу для надання медичної допомоги», - розповіли правоохоронці.

39-річного водія автомобіля «Мерседес» затримано у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Наразі він перебуває в лікарні.

За даним фактом розпочате кримінальне провадження за ч. 3 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.

У рамках досудового розслідування поліцейські встановлюють усі обставини та причини цієї смертельної автопригоди.

Наразі слідчі готують повідомлення про підозру у скоєнні злочину. Також поліцейські за погодженням з прокуратурою звернуться до суду із клопотанням про обрання правопорушнику запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Як повідомлялося, у «Хюндай» одразу загинули чоловік, жінка, їхня восьмирічна донька.

Згодом помер і 10-річний хлопчик. За життя ще однієї дитини – 12-річного хлопчика – борються лікарі.

За передньою інформацією, винуватець смертельної ДТП на Київщині вже вчиняв подібну аварію й був ув'язнений.