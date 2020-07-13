Винуватець смертельної ДТП під Києвом раніше побив патрульного (відео)



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Антон Желепа у стані алкогольного сп'яніння влаштував смертельну ДТП 12 липня Фото: скріншот відео

Водій, що скоїв смертельну ДТП, вже кілька разів судимий

Водій-порушник Антон Желепа, який вчинив моторошну ДТП на Столичному шосе 12 липня, в результаті якої загинули чотири людини, вже неодноразово притягувався до кримінальної відповідальності.

Про це повідомляє «Київ оперативний» у Facebook.

За даними спільноти, Желепа, 1981 року народження, - уродженець м. Шкотово-17 (зараз - Фокіно, РФ), громадянин України.

У 2007 році був судимий за ч. 2 ст. 345 КК України («Умисне заподіяння працівникові правоохоронного органу чи його близьким родичам побоїв, легких або середньої тяжкості тілесних ушкоджень у зв'язку з виконанням цим працівником службових обов'язків»). Печерський суд дав йому 4 роки з іспитовим строком у 2 роки.

У 2010 році Желепа був судимий за ч. 2 ст. 286 КК України («Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, які спричинили смерть потерпілого або заподіяли тяжке тілесне ушкодження»). Васильківський суд позбавив його волі на 3 роки і 6 місяців і позбавив права кермування на 3 роки.

У 2019 році пан Желепа отримав ще один вирок – цього разу Дарницький районний суд оштрафував його на 1700 грн за побиття знайомого.

Нагадаємо, 12 липня на Столичному шосе під Києвом сталася аварія, в якій загинула майже вся багатодітна родина.

Спочатку водій «Мерседеса» протаранив «Мерседес Спринтер», а потім вилетів на зустрічну смугу, де врізався у «Хюндай». В автівці одразу загинули чоловік, жінка, їхня восьмирічна донька.

Згодом помер і 10-річний хлопчик. За життя ще однієї дитини – 12-річного хлопчика – борються лікарі.

За передньою інформацією, винуватець смертельної ДТП на Київщині вже вчиняв подібну аварію й був ув'язнений.

Поліція відкрила кримінальне провадження.