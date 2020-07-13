Рада сьогодні проведе ще одне позачергове засідання: нардепи розглянуть покарання за ДТП



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Сьогодні депутати планують розглянути законопроєкт №2695 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення відповідальності за окремі правопорушення у сфері безпеки дорожнього руху»

Друге за сьогоднішній день позачергове засідання Ради почнеться відразу після завершення першого

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков підписав розпорядження про скликання ще одного позачергового засідання парламенту сьогодні, 13 липня.

Про це повідомляється на сайті Верховної Ради.

«У зв’язку з вимогою президента України... скликати позачергове пленарне засідання Верховної Ради України дев’ятого скликання 13 липня 2020 року відразу після завершення позачергового пленарного засідання Верховної Ради України, скликаного відповідно до розпорядження голови Верховної Ради України від 10 липня 2020 року № 239», - йдеться у розпорядженні.

Під час другого позачергового засідання у понеділок депутати планують розглянути законопроєкт №2695 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення відповідальності за окремі правопорушення у сфері безпеки дорожнього руху».

Законопроєкт збільшує штрафи за кермування напідпитку, впроваджує штрафи за покидання місця ДТП, а також зменшує поле для маніпуляцій, щоб уникнути відповідальності.

Варто зауважити, що 2 липня президент Володимир Зеленський скасував кримінальну відповідальність за кермування автомобілем у нетверезому стані, яка набула чинності 1 липня.

Нагадаємо, 12 липня на Столичному шосе під Києвом сталася аварія, в якій загинула майже вся багатодітна родина.

Спочатку водій «Мерседеса» протаранив «Мерседес Спринтер», а потім вилетів на зустрічну смугу, де врізався у «Хюндай». В автівці одразу загинули чоловік, жінка, їхня восьмирічна донька.

Згодом помер і 10-річний хлопчик. За життя ще однієї дитини – 12-річного хлопчика – борються лікарі. За передньою інформацією, винуватець смертельної ДТП на Київщині вже вчиняв подібну аварію й був ув'язнений. Поліція відкрила кримінальне провадження.

Нагадаємо, що сьогодні Рада зібралась на позачергове засідання. У сесійній залі зареєструвалися 345 народних депутатів. Також відомо, що президент Володимир Зеленський відкликав із Ради проєкт постанови про проведення місцевих виборів 25 жовтня. Отже сьогодні цю постанову розглядати не будуть.

До слова, голова Верховної Ради Дмитро Разумков доручив поставити в розклад засідання парламенту на 16 липня законопроєкт 2362 «слуги народу» Максима Бужанського, мета якого – тотальна русифікація української освіти.

Також Разумков підписав розпорядження про проведення позачергового пленарного засідання парламенту 14 липня.



