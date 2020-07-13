Зеленський прокоментував смертельну ДТП під Києвом



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Володимир Зеленський вже хоче посилення покарання для п'яних водіїв

Президент каже, треба посилювати відповідальність за п’яне водіння

Президент України Володимир Зеленський відреагував на смертельну аварію під Києвом і наголосив на важливості ухвалення законопроєкт щодо посилення відповідальності водіїв за вчинення смертельної ДТП у стані алкогольного сп’яніння.

Про це він заявив під час селекторної наради.

«ДТП на Столичному шосе поблизу Києва — останній страшний приклад недбальства й безвідповідальності деяких водіїв. Загинуло двоє дорослих і двоє дітей. За життя ще одного хлопчика борються наші лікарі. І це — не перша аварія, спричинена цим водієм. Цей законопроєкт надзвичайно важливий. Законодавча відповідальність за такі випадки — це гарантія того, що держава стоїть на захисті безпеки кожної родини й кожного українця», — наголосив Зеленськи.

Йдеться про законопроєкт № 2695 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення відповідальності за окремі правопорушення у сфері безпеки дорожнього руху», який посилює відповідальність водіїв за вчинення смертельних ДТП у нетверезому стані. Зараз він перебуває на розгляді в парламенті.

Варто зауважити, що 2 липня президент Володимир Зеленський скасував кримінальну відповідальність за кермування автомобілем у нетверезому стані, яка набула чинності 1 липня.

Нагадаємо, 12 липня на Столичному шосе під Києвом сталася аварія, в якій загинула майже вся багатодітна родина.

Спочатку водій «Мерседеса» протаранив «Мерседес Спринтер», а потім вилетів на зустрічну смугу, де врізався у «Хюндай». В автівці одразу загинули чоловік, жінка, їхня восьмирічна донька.

Згодом помер і 10-річний хлопчик. За життя ще однієї дитини – 12-річного хлопчика – борються лікарі.

За передньою інформацією, винуватець смертельної ДТП на Київщині вже вчиняв подібну аварію й був ув'язнений.

Поліція відкрила кримінальне провадження.