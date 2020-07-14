З’явилися дані про стан дитини, що вижила в моторошній ДТП під Києвом
Лікарі борються за життя хлопчика
Стан 12-річного хлопчика, який вижив у смертельній ДТП 12 липня на Столичному шосе під Києвом, в якій загинула майже вся багатодітна родина, стабільний. Про це повідомив засновник dtp.kiev.ua Влад Антонов на своїй сторінці у Facebook.
«Щодо страшного ДТП: хлопчик живий, йому не гірше, більше зможу розповісти тільки, якщо дозволять родичі. Скажу лише, що малому дуже пощастило в момент зіткнення і з лікарями Охматдиту», - написав він.
Нагадаємо, 12 липня на Столичному шосе під Києвом сталася аварія, в якій загинула майже вся багатодітна родина.
Спочатку водій «Мерседеса» протаранив «Мерседес Спринтер», а потім вилетів на зустрічну смугу, де врізався у «Хюндай». В автівці одразу загинули чоловік, жінка, їхня восьмирічна донька.
Згодом помер і 10-річний хлопчик.
За життя ще однієї дитини – 12-річного хлопчика – борються лікарі.
За передньою інформацією, винуватець смертельної ДТП на Київщині вже вчиняв подібну аварію й був ув'язнений.
Поліція відкрила кримінальне провадження.
Водію автомобіля Mercedes, який скоїв смертельну аварію під Києвом, повідомили про підозру. Вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою без альтернативи застави.