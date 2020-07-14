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    З’явилися дані про стан дитини, що вижила в моторошній ДТП під Києвом

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    <span>&laquo;Мерседес&raquo; виїхав на смугу зустрічного руху, де здійснив зіткнення з автомобілем &laquo;Хюндай&raquo;</span> - З’явилися дані про стан дитини, що вижила в моторошній ДТП під Києвом
    «Мерседес» виїхав на смугу зустрічного руху, де здійснив зіткнення з автомобілем «Хюндай»
    Фото: Еспресо

    Лікарі борються за життя хлопчика

    Стан 12-річного хлопчика, який вижив у смертельній ДТП 12 липня на Столичному шосе під Києвом, в якій загинула майже вся багатодітна родина, стабільний. Про це повідомив засновник dtp.kiev.ua Влад Антонов на своїй сторінці у Facebook.

    «Щодо страшного ДТП: хлопчик живий, йому не гірше, більше зможу розповісти тільки, якщо дозволять родичі. Скажу лише, що малому дуже пощастило в момент зіткнення і з лікарями Охматдиту», - написав він.

    Нагадаємо, 12 липня на Столичному шосе під Києвом сталася аварія, в якій загинула майже вся багатодітна родина.

    Спочатку водій «Мерседеса» протаранив «Мерседес Спринтер», а потім вилетів на зустрічну смугу, де врізався у «Хюндай». В автівці одразу загинули чоловік, жінка, їхня восьмирічна донька.

    Згодом помер і 10-річний хлопчик.

    За життя ще однієї дитини – 12-річного хлопчика – борються лікарі.

    За передньою інформацією, винуватець смертельної ДТП на Київщині вже вчиняв подібну аварію й був ув'язнений.

    Поліція відкрила кримінальне провадження.

    Водію автомобіля Mercedes, який скоїв смертельну аварію під Києвом, повідомили про підозру. Вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою без альтернативи застави.

    Національна поліція України ДТП Київ діти водій автомобіль
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