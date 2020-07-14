З’явилися дані про стан дитини, що вижила в моторошній ДТП під Києвом



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«Мерседес» виїхав на смугу зустрічного руху, де здійснив зіткнення з автомобілем «Хюндай» Фото: Еспресо

Лікарі борються за життя хлопчика

Стан 12-річного хлопчика, який вижив у смертельній ДТП 12 липня на Столичному шосе під Києвом, в якій загинула майже вся багатодітна родина, стабільний. Про це повідомив засновник dtp.kiev.ua Влад Антонов на своїй сторінці у Facebook.

«Щодо страшного ДТП: хлопчик живий, йому не гірше, більше зможу розповісти тільки, якщо дозволять родичі. Скажу лише, що малому дуже пощастило в момент зіткнення і з лікарями Охматдиту», - написав він.

Нагадаємо, 12 липня на Столичному шосе під Києвом сталася аварія, в якій загинула майже вся багатодітна родина.

Спочатку водій «Мерседеса» протаранив «Мерседес Спринтер», а потім вилетів на зустрічну смугу, де врізався у «Хюндай». В автівці одразу загинули чоловік, жінка, їхня восьмирічна донька.

Згодом помер і 10-річний хлопчик.

За життя ще однієї дитини – 12-річного хлопчика – борються лікарі.

За передньою інформацією, винуватець смертельної ДТП на Київщині вже вчиняв подібну аварію й був ув'язнений.

Поліція відкрила кримінальне провадження.

Водію автомобіля Mercedes, який скоїв смертельну аварію під Києвом, повідомили про підозру. Вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою без альтернативи застави.