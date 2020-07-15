Біля Конча-Заспи знову сталася смертельна ДТП



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На Староообухівській трасі 15 липня сталася смертельна аварія

Внаслідок ДТП загинули двоє людей

Під Києвом на трасі біля Конча-Заспи сталася автотроща. Як повідомив «Київ Оперативний», автівка Toyota влетіла у Volkswagen.

У поліції Києва також підтвердили, що на Староообухівській трасі сталася у середу смертельна аварія.

«Сьогодні близько 15-ої години до чергової частини столичної поліції надійшло повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду з потерпілими на Старообухівській трасі», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, за попередньою інформацією, що водій автомобіля Toyota допустив зіткнення з Volkswagen, який рухався у попутному напрямку. Внаслідок ДТП водій Toyota та пасажир Volkswagen загинули на місці, а водія останньої автівки з тілесними ушкодженнями доставлено до лікарняного закладу.

На місці події поліцейські проводили необхідні першочергові слідчі дії для встановлення причин та обставин смертельної автопригоди. Вирішується питання щодо відкриття кримінального провадження.

Нагадаємо, 12 липня на Столичному шосе під Києвом сталася аварія, в якій загинула майже вся багатодітна родина.

Спочатку водій «Мерседеса» протаранив «Мерседес Спринтер», а потім вилетів на зустрічну смугу, де врізався у «Хюндай». В автівці одразу загинули чоловік, жінка, їхня донька. Згодом помер і 10-річний хлопчик.

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