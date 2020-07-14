Смертельна ДТП під Києвом: суд обрав запобіжний захід убивці чотирьох людей (оновлено)
Прокуратура вимагала для водія-порушника безальтернативного запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою
Шевченківський районний суд Києва обрав запобіжний захід Антону Желепі, який підозрюється у скоєнні ДТП на Столичному шосе, у результаті якої загинули четверо людей з однієї родини.
Суд задовольнив клопотання прокуратури про обрання водію-порушнику безальтернативного запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
Підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою два місяці без можливості внесення застави.
Нагадаємо, 12 липня на Столичному шосе під Києвом сталася аварія, в якій загинула майже вся багатодітна родина.
Спочатку водій «Мерседеса» протаранив «Мерседес Спринтер», а потім вилетів на зустрічну смугу, де врізався у «Хюндай». В автівці одразу загинули чоловік, жінка, їхня восьмирічна донька.
Згодом помер і 10-річний хлопчик.
За життя ще однієї дитини – 12-річного хлопчика – борються лікарі. Станом на 14 липня стан дитини стабільний.
За передньою інформацією, винуватець смертельної ДТП на Київщині вже вчиняв подібну аварію й був ув'язнений.
Поліція відкрила кримінальне провадження.
Водію автомобіля Mercedes, який скоїв смертельну аварію під Києвом, повідомили про підозру. Вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою без альтернативи застави.