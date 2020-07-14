  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Смертельна ДТП під Києвом: суд обрав запобіжний захід убивці чотирьох людей (оновлено)

    • Розсилка
    Антон Желепа скоїв смертельну ДТП у стані алкогольного сп'яніння - Смертельна ДТП під Києвом: суд обрав запобіжний захід убивці чотирьох людей (оновлено)
    Антон Желепа скоїв смертельну ДТП у стані алкогольного сп'яніння
    Фото: скріншот відео

    Прокуратура вимагала для водія-порушника безальтернативного запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою

    Шевченківський районний суд Києва обрав запобіжний захід Антону Желепі, який підозрюється у скоєнні ДТП на Столичному шосе, у результаті якої загинули четверо людей з однієї родини.

    Суд задовольнив клопотання прокуратури про обрання водію-порушнику безальтернативного запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

    Підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою два місяці без можливості внесення застави.

    Нагадаємо, 12 липня на Столичному шосе під Києвом сталася аварія, в якій загинула майже вся багатодітна родина.

    Спочатку водій «Мерседеса» протаранив «Мерседес Спринтер», а потім вилетів на зустрічну смугу, де врізався у «Хюндай». В автівці одразу загинули чоловік, жінка, їхня восьмирічна донька.

    Згодом помер і 10-річний хлопчик.

    За життя ще однієї дитини – 12-річного хлопчика – борються лікарі. Станом на 14 липня стан дитини стабільний.

    За передньою інформацією, винуватець смертельної ДТП на Київщині вже вчиняв подібну аварію й був ув'язнений.

    Поліція відкрила кримінальне провадження.

    Водію автомобіля Mercedes, який скоїв смертельну аварію під Києвом, повідомили про підозру. Вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою без альтернативи застави.

    прокуратура ДТП Київ суд кримінал водій автомобіль
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ