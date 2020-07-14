Смертельна ДТП під Києвом: суд обрав запобіжний захід убивці чотирьох людей (оновлено)



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Антон Желепа скоїв смертельну ДТП у стані алкогольного сп'яніння Фото: скріншот відео

Прокуратура вимагала для водія-порушника безальтернативного запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою

Шевченківський районний суд Києва обрав запобіжний захід Антону Желепі, який підозрюється у скоєнні ДТП на Столичному шосе, у результаті якої загинули четверо людей з однієї родини.

Суд задовольнив клопотання прокуратури про обрання водію-порушнику безальтернативного запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою два місяці без можливості внесення застави.

Нагадаємо, 12 липня на Столичному шосе під Києвом сталася аварія, в якій загинула майже вся багатодітна родина.

Спочатку водій «Мерседеса» протаранив «Мерседес Спринтер», а потім вилетів на зустрічну смугу, де врізався у «Хюндай». В автівці одразу загинули чоловік, жінка, їхня восьмирічна донька.

Згодом помер і 10-річний хлопчик.

За життя ще однієї дитини – 12-річного хлопчика – борються лікарі. Станом на 14 липня стан дитини стабільний.

За передньою інформацією, винуватець смертельної ДТП на Київщині вже вчиняв подібну аварію й був ув'язнений.

Поліція відкрила кримінальне провадження.

Водію автомобіля Mercedes, який скоїв смертельну аварію під Києвом, повідомили про підозру. Вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою без альтернативи застави.