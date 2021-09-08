Паломники-хасиди почали від’їжджати з Умані (відео)

Грубих правопорушень протягом цих днів не допущено

Паломники-хасиди, ввечері, 8 вересня, після святування Нового року за іудейським календарем – Рош га-Шана - почали від’їжджати з Умані до країн постійного проживання. Про це повідомляє Управління комунікації Національної поліції України.

«Грубих правопорушень протягом цих днів не допущено. Сьогодні ввечері, 8 вересня, паломники-хасиди почали від’їжджати з міста Умань до країн постійного проживання», – йдеться в повідомленні.

За словами заступника начальника Департаменту превентивної діяльності Національної поліції України Анатолія Серединського, наразі відбувається завершальний етап святкування Рош га-Шана.

«В цілому ситуація контрольована. Зафіксовано 21 повідомлення щодо перебування паломників-хасидів. Маємо два відкриті кримінальні провадження, які пов'язані з торгівлею речовин, схожих на наркотичні. Також маємо два адміністративні протоколи, за результатами яких будуть прийматися рішення з приводу видворення за межі території України із забороною в'їзду окремих хасидів, які допускали правопорушення на території міста Умань», – повідомив Серединський.

Він також наголосив, що з метою забезпечення правопорядку під час відбуття паломників посилені патрульні наряди працюють у місцях посадки в автобуси, також виставлені посилені автопатрулі по маршруту руху і посилені заходи безпеки в аеропортах.

«В цілому завдяки злагодженій роботі ДСНС, поліції, Нацгвардії і міграційної служби ми мінімізували будь-якого роду провокації та правопорушення під час перебування паломників на території міста Умань», – наголосив Серединський.

Пресофіцер поліції Ізраїлю Міхаель Зінгерман зазначив, що українські та ізраїльські поліцейські спрацювали професійно, чітко та ефективно.

«Ми разом зробили все необхідне для того, щоби все пройшло спокійно. Разом патрулювали вулиці, робили все для того, щоб забезпечити безпеку та громадський порядок під час проведення Рош га-Шана», – зазначив він.

Поліцейські продовжують нести службу в посиленому режимі та забезпечувати правопорядок в районі паломництва.

За останніми даними в Умань прибули майже 30 тисяч хасидів. Також повідомлялося, що в Умані поліція повідомила про перші порушення.

Раніше до Умані прибули понад 600 працівників поліції та понад 200 військовослужбовців Національної гвардії. Вони будуть забезпечувати громадський порядок та безпеку під час святкування єврейського Нового року (Рош га-Шана).

Також до Умані також приїхали 11 поліціянтів з Ізраїлю, які спільно з українськими правоохоронцями нестимуть службу в місцях компактного проживання та паломництва хасидів.

Як повідомлялося, до Умані за місяць до Рош га-Шану почали з’їжджатись хасиди. Вони побоюються, що влада Ізраїлю та України введе карантинні обмеження і вони у вересні не зможуть потрапити на могилу їхнього духовного лідера – Цадика Нахмана.

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