Зареєстровано перші випадки ковіду серед паломників-хасидів

Хворих виявили серед тих, хто прибули на святкування Рош га-Шана в Умані

В Умані зареєстровано перші випадки коронавірусу серед хасидів, які прибули на святкування Рош га-Шана. Про це повідомила начальниця Уманського управління Головного управління Держпродспоживслужби в Черкаській області Лариса Качанова в ефірі одного з телеканалів, передає УНН.

«Епідемічна ситуація нестійка. Уже зареєстровані перші хворі серед прибувших до нас прочан», – повідомила Качанова.

Також вона додала, що епідситуація «контрольована і здійснюється нагляд, щоб дотримувались протиепідемічні вимоги».

У той же час міська голова Умані Ірина Плєтньова зазначила, що зроблено все можливе для підготовки до приїзду паломників. Проте вона задоволена не всім.

«Не всім задоволені, бо територія не зовсім чиста, але це повязано з тим, що власники готелів не хочуть займатись вивезенням сміття», – додала вона.

Настання нового 5 782 року за юдейським календарем почнуть святкувати увечері 6 вересня 2021 року. Святкування триватимуть до вечора 8 вересня.

Цього року до України на Рош га-Шана очікується прибуття до 50 тисяч хасидів.

Щоб на тлі коронавірусу свято було безпечним, головний санітарний лікар України Ігор Кузін затвердив постанову із протиепідемічними заходами під час міжнародного паломництва, оскільки минулого року хасиди в Умані порушували карантинні обмеження.

Тим часом в Умань вже прибули 23 тис. хасидів на святкування Рош га-Шана.

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