В Умань прибули майже 30 тисяч хасидів

Вулиці міста цілодобово патрулюють близько тисячі правоохоронців

На святкування Рош га-Шана до Умані прибули понад 29 тисяч прочан-хасидів. Про це повідомляє Управління комунікації Національної поліції.

За словами заступника голови Нацполіції Олександра Фацевича повідомив, вулиці міста цілодобово патрулюють близько тисячі правоохоронців.

В Умані також працює міжвідомчий оперативний штаб, створений за дорученням міністра внутрішніх справ.

«Штабом було сплановано і організовано профілактичні відпрацювання, які розпочалися з 28 серпня. Відповідно ми зараз маємо хороший результат, зокрема це менша кількість реєстрацій правопорушень порівно з минулими роками. Ми можемо констатувати, що поліція та інші підрозділи спрацювали професійно«, - заявив Фацевич.

Він також подякував колегам з Ізраїлю за допомогу в організації та проведенні безпекових заходів.

Начальник Головного управління Національної поліції в Черкаській області Михайло Куратченко повідомив, що загалом ситуація на території міста контрольована. Вживаються відповідні заходи та проводиться профілактична робота щодо дотримання карантинних вимог.

Раніше повідомлялося, що в Умань прибули майже 28 тисяч хасидів, поліція повідомила про перші порушення.

Раніше до Умані прибули понад 600 працівників поліції та понад 200 військовослужбовців Національної гвардії. Вони будуть забезпечувати громадський порядок та безпеку під час святкування єврейського Нового року (Рош га-Шана).

Також до Умані також приїхали 11 поліцейських з Ізраїлю, які спільно з українськими правоохоронцями нестимуть службу в місцях компактного проживання та паломництва хасидів.

Як повідомлялося, до Умані за місяць до Рош га-Шану почали з’їжджатись хасиди. Вони побоюються, що влада Ізраїлю та України введе карантинні обмеження і вони у вересні не зможуть потрапити на могилу їхнього духовного лідера – Цадика Нахмана.

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