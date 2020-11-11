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    Porsche протаранив «швидку» в центрі Києва: з’явилося відео моменту ДТП

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    ДТП сталося на перехресті бульвару Тараса Шевченка та вулиці Володимирської - Porsche протаранив «швидку» в центрі Києва: з’явилося відео моменту ДТП
    ДТП сталося на перехресті бульвару Тараса Шевченка та вулиці Володимирської

    Внаслідок ДТП травми отримали п'ять осіб

    10 листопада близько півночі на перехресті бульвару Тараса Шевченка та вулиці Володимирської у Києві зіткнулися автомобіль Porsche та машина швидкої медичної допомоги. У результаті ДТП травмувалось 5 осіб.

    Про це повідомляє Патрульна поліція України, яка оприлюднила відео моменту ДТП.

    Так, водій «швидкої» з увімкненими проблисковими маячками намагався чимшвидше проїхати перехрестя, де щойно загорівся заборонний сигнал світлофору, водночас кермувальник Porsche швидко розпочав рух на зелений.

    Усі обставини ДТП встановлюватимуть слідчі.

    Раніше повідомлялося, що 10 листопада ввечері на перехресті бульвару Тараса Шевченка та вулиці Володимирської в Києві зіткнулися автомобіль Porsche та машина швидкої медичної допомоги

    Національна поліція України ДТП Київ водій автомобіль
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