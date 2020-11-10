  1. Головна
  2. Одеса
  3. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    В Одесі Toyota влетіла в зупинку: постраждали двоє підлітків і дві жінки

    • Розсилка
    ДТП сталась в Одесі&nbsp;на проспекті Небесної Сотні&nbsp; - В Одесі Toyota влетіла в зупинку: постраждали двоє підлітків і дві жінки
    ДТП сталась в Одесі на проспекті Небесної Сотні 
    Фото: Нацполіція

    Водій проходить медичний огляд для перевірки на наявність алкоголю в крові

    Ввечері 10 листопада в Одесі автомобіль Toyota в’їхав у зупинку громадського транспорту. У цей момент на зупинці перебували люди.

    Про це повідомляє пресслужба поліції Одеської області.

    В результаті дорожньо-транспортної пригоди на проспекті Небесної Сотні, за попередніми даними, постраждали чотири людини. Потерпілих госпіталізували.

    1 з 3
    на весь екран згорнути
    В Одесі Toyota влетіла в зупинку: постраждали двоє підлітків і дві жінки
    В Одесі Toyota влетіла в зупинку: постраждали двоє підлітків і дві жінки

    «За наявною інформацією, водій Toyota, рухаючись по проспекту Небесної сотні, не впорався з керуванням та в’їхав у зупинку громадського транспорту. Внаслідок події тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості отримали 39-річна жінка, її 15-річна донька, 16-річний хлопець та 48-річна жінка. Зараз вони у лікарні», — повідомили у поліції.

    Вирішується питання про правову кваліфікацію події. Водій проходить медичний огляд для перевірки на наявність алкоголю в крові.

    Нагадаємо, що 10 листопада у Києві сталися два масштабних ДТП.

    Також у Харкові на проспекті Науки в суботу, 7 листопада, автомобіль збив 4 людей, які стояли на острівці безпеки посеред пішохідного переходу.

    Як повідомлялося, водій, який у Харкові на «острівці безпеки» збив пішоходів, мчав зі швидкістю до 120 км/год і виявилося, що він нещодавно вийшов із СІЗО під заставу в 105 тисяч гривень. Кермувальника затримували, бо він вчинив напад на дівчину.

     

    ДТП Одеса водій автомобіль транспорт
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies