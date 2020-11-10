В Одесі Toyota влетіла в зупинку: постраждали двоє підлітків і дві жінки

ДТП сталась в Одесі на проспекті Небесної Сотні

Водій проходить медичний огляд для перевірки на наявність алкоголю в крові

Ввечері 10 листопада в Одесі автомобіль Toyota в’їхав у зупинку громадського транспорту. У цей момент на зупинці перебували люди.

Про це повідомляє пресслужба поліції Одеської області.

В результаті дорожньо-транспортної пригоди на проспекті Небесної Сотні, за попередніми даними, постраждали чотири людини. Потерпілих госпіталізували.

«За наявною інформацією, водій Toyota, рухаючись по проспекту Небесної сотні, не впорався з керуванням та в’їхав у зупинку громадського транспорту. Внаслідок події тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості отримали 39-річна жінка, її 15-річна донька, 16-річний хлопець та 48-річна жінка. Зараз вони у лікарні», — повідомили у поліції.

Вирішується питання про правову кваліфікацію події. Водій проходить медичний огляд для перевірки на наявність алкоголю в крові.

Нагадаємо, що 10 листопада у Києві сталися два масштабних ДТП.

Також у Харкові на проспекті Науки в суботу, 7 листопада, автомобіль збив 4 людей, які стояли на острівці безпеки посеред пішохідного переходу.

Як повідомлялося, водій, який у Харкові на «острівці безпеки» збив пішоходів, мчав зі швидкістю до 120 км/год і виявилося, що він нещодавно вийшов із СІЗО під заставу в 105 тисяч гривень. Кермувальника затримували, бо він вчинив напад на дівчину.