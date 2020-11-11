У Дніпрі в аварії за участю п’яти автомобілів загинула людина

Легковик Infiniti перетнув перехрестя на заборонений сигнал світлофора та зіткнувся з легковиком Honda, що протаранив ще три автомобіля

У Дніпрі в дорожньо-транспортній пригоді за участю п’яти автомобілів загинула людина та ще дві постраждали. Про це повідомляє ГУ ДСНС України у Дніпропетровській області.

«11 листопада о 01:36 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про те, що на розі вулиці Калинової та Слобожанського проспекту Індустріального району міста Дніпро, сталась дорожньо-транспортна пригода за участю п’яти автомобілів», – йдеться у повідомленні.

Рятувальники інформують, що легковик Infiniti під керуванням громадянина 1998 року народження, перетнув перехрестя на заборонений сигнал світлофора та здійснив зіткнення з легковиком Honda. «У результаті зіткнення Honda продовжила некерований рух проїжджою частиною та здійснила зіткнення з автомобілями Audi під керуванням громадянина 1995 року народження, Mazda під керуванням громадянина 1997 року народження та Mazda, за кермом якого знаходився громадянин 1997 року народження», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що внаслідок дорожньо-транспортної пригоди пасажирка легковика Honda від отриманих травм загинула на місці.

«Двох постраждалих: водія автомобіля Honda госпіталізовано до Дніпропетровської обласної клінічної лікарні імені Мечникова. Пасажира автомобіля Infiniti госпіталізовано до Дніпропетровської міської клінічної лікарні №6», – інформують рятувальники.

Деталі дорожньо-транспортної пригоди встановлюють правоохоронні органи.

До надання допомоги залучено 7 осіб особового складу та 2 одиниці техніки ГУ ДСНС України у Дніпропетровській області.

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