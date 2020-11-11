У центрі Києва не розминулися Porsche та «швидка» (відео)

У ДТП постраждав водій автомобіля швидкої допомоги

У вівторок, 10 листопада, ввечері на перехресті бульвару Тараса Шевченка та вулиці Володимирської в Києві зіткнулися автомобіль Porsche та машина швидкої медичної допомоги.

Про це повідомляється на сторінці «Київ оперативний» у Facebook.

В аварії постраждав водій «швидкої», оскільки удар був саме в його сторону.

Інформація про причини ДТП встановлюються.

На місці працювали поліцейські.

Як повідомлялося, 9 листопада ввечері на вулиці Богатирській в Оболонському районі Києва водій автомобіля Chevrolet злетів з дороги, в‘їхав у залізний стовпчик, після чого почав «кувиркатися у повітрі», влетів в естакаду і зупинився у 10-15 метрах від АЗС «Окко». На шляху автівки трапилася жінка, яка йшла узбіччям, від отриманих травм вона померла на місці.