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    У центрі Києва не розминулися Porsche та «швидка» (відео)

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    ДТП на перехресті бульвару Тараса Шевченка та вулиці Володимирської&nbsp; - У центрі Києва не розминулися Porsche та «швидка» (відео)
    ДТП на перехресті бульвару Тараса Шевченка та вулиці Володимирської 
    Фото: скріншот відео

    У ДТП постраждав водій автомобіля швидкої допомоги

    У вівторок, 10 листопада, ввечері на перехресті бульвару Тараса Шевченка та вулиці Володимирської в Києві зіткнулися автомобіль Porsche та машина швидкої медичної допомоги.

    Про це повідомляється на сторінці «Київ оперативний» у Facebook.

    В аварії постраждав водій «швидкої», оскільки удар був саме в його сторону.

    Інформація про причини ДТП встановлюються.

    На місці працювали поліцейські.

    Як повідомлялося, 9 листопада ввечері на вулиці Богатирській в Оболонському районі Києва водій автомобіля Chevrolet злетів з дороги, в‘їхав у залізний стовпчик, після чого почав «кувиркатися у повітрі», влетів в естакаду і зупинився у 10-15 метрах від АЗС «Окко». На шляху автівки трапилася жінка, яка йшла узбіччям, від отриманих травм вона померла на місці.

    Національна поліція України ДТП Київ водій автомобіль
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