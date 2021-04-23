Смертність не зменшується. Кличко назвав кількість і вік померлих від Covid-19 за тиждень

Кількість тяжких хворих та летальних випадків від коронавірусу зумовлена тим, що багато людей пізно звертаються за допомогою

Останнім часом збільшилась кількість летальних випадків серед людей у віці 50-64 роки

У Києві не зменшується кількість летальних випадків від коронавірусу. Про це мер Києва Віталій Кличко повідомив під час онлайн-брифінгу.

«Не зменшується поки в столиці кількість летальних випадків від вірусу. За цей тиждень у місті померли 265 хворих на коронавірус. Із них 127 жінок та 138 чоловіків», – розповів мер.

За його даними, найбільше помирає киян старше 65 років. Але останнім часом збільшилась кількість летальних випадків серед людей у віці 50-64 роки. «Тільки за останній тиждень померли 46 мешканців міста цієї вікової категорії», – сказав Кличко.

За словами мера Києва, в більшості випадків у померлих була супутня патологія, зокрема, серцево-судинні захворювання, цукровий діабет, надлишкова вага.

«Будьте уважними до свого здоров'я і при перших ознаках хвороби звертайтеся до сімейного лікаря. Бо, як зазначають медики, така кількість тяжких хворих та летальних випадків зумовлена тим, що багато людей пізно звертаються за допомогою. А вірус – агресивний і швидко вражає системи органів інфікованої людини», – наголосив Кличко.

Як повідомлялося, за минулу добу, 22 квітня, у Києві коронавірус виявлено у 1269 людей, від хвороби померли 45 осіб.

22 квітня у Києві зроблено 1679 щеплень від коронавірусу.

14 квітня комісія з надзвичайних ситуацій Києва ухвалила рішення продовжити посилені карантинні обмеження у столиці до 30 квітня.

Столична влада ухвалила особливі вимоги до проведення релігійних заходів під час святкування Вербної неділі та Великодня в Києві.

МОЗ очікує новий спалах захворюваності на Covid-19 після Великодня.

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