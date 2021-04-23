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    Епідемія та особливості Великодніх свят. Кличко дав брифінг

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    Мер Києва Віталій Кличко під час епідемії коронавірусу регулярно проводить онлайн-брифінги - Епідемія та особливості Великодніх свят. Кличко дав брифінг
    Мер Києва Віталій Кличко під час епідемії коронавірусу регулярно проводить онлайн-брифінги
    Фото: пресслужба мера Києва

    Міський голова розповів, як відбуватимуться святкування в умовах епідемії

    Мер Києва Віталій Кличко провів онлайн-брифінг щодо поточної ситуації у столиці в умовах поширення коронавірусу.

    Столичний голова, зокрема, поінформував:

    • на скільки збільшилася кількість хворих на Covid-19 у Києві;
    • скільки хворих на коронавірус перебувають у столичних лікарнях;
    • скільки киян померли від Covid-19 у столиці;
    • про особливості проведення релігійних заходів під час святкування Вербної неділі та Великодня в Києві;
    • про оновлення прибудинкових територій у місті;
    • які сфери отримали додаткове фінансування зі столичного бюджету.

    Як повідомлялося, за минулу добу, 22 квітня, у Києві коронавірус виявлено у 1269 людей, від хвороби померли 45 осіб.

    22 квітня у Києві зроблено 1679 щеплень від коронавірусу.

    14 квітня комісія з надзвичайних ситуацій Києва ухвалила рішення продовжити посилені карантинні обмеження у столиці до 30 квітня.

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    Теги: Віталій Кличко Київ Великдень 2021 карантин коронавірус
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