Епідемія та особливості Великодніх свят. Кличко дав брифінг
Мер Києва Віталій Кличко під час епідемії коронавірусу регулярно проводить онлайн-брифінги
Фото: пресслужба мера Києва
Міський голова розповів, як відбуватимуться святкування в умовах епідемії
Мер Києва Віталій Кличко провів онлайн-брифінг щодо поточної ситуації у столиці в умовах поширення коронавірусу.
Столичний голова, зокрема, поінформував:
- на скільки збільшилася кількість хворих на Covid-19 у Києві;
- скільки хворих на коронавірус перебувають у столичних лікарнях;
- скільки киян померли від Covid-19 у столиці;
- про особливості проведення релігійних заходів під час святкування Вербної неділі та Великодня в Києві;
- про оновлення прибудинкових територій у місті;
- які сфери отримали додаткове фінансування зі столичного бюджету.
Як повідомлялося, за минулу добу, 22 квітня, у Києві коронавірус виявлено у 1269 людей, від хвороби померли 45 осіб.
22 квітня у Києві зроблено 1679 щеплень від коронавірусу.
14 квітня комісія з надзвичайних ситуацій Києва ухвалила рішення продовжити посилені карантинні обмеження у столиці до 30 квітня.
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