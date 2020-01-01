Смолоскипна хода до дня народження Бандери рушила Києвом (фото)



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Фото: УНН

У ході беруть участь близько 2 тис. людей

Близько 2 тис. активістів партій та організацій «Всеукраїнське об'єднання «Свобода», «Правий сектор», «Національний корпус», «Сокіл», «Тризуб», «Конгрес українських націоналістів» та «С14» проводять смолоскипну ходу на честь дня народження лідера Організації українських націоналістів у першій половині 20-го століття Степана Бандери в Києві.

Станом на 18:30 активісти почали рух від парку Шевченка в напрямку до Майдану Незалежності, де мають намір провести віче.

Присутні вигукують патріотичні вітання «Слава Україні», «Слава нації - смерть ворогам», «Україна понад усе» і «Слава Степану Бандері», «Ми - бандерівці, ми йдемо».

Також вони тримають портрет Степана Бандери.

Інцидентів і затримань не було.

Активістів супроводжує поліція.

Як повідомлялось, в середу, 1 січня, близько 600 людей провели мітинг із нагоди дня народження Степана Бандери у Львові.

У грудні 2019 року Апеляційний суд Києва скасував рішення Окружного адміністративного суду Києва, який визнав незаконним перейменування Московського проспекту на проспект Степана Бандери та проспекту Генерала Ватутіна на проспект Романа Шухевича в Києві.

Український політичний діяч Степан Бандера — один з ідеологів і теоретиків українського націоналістичного руху XX століття. Він народився 1 січня 1909 року у селі Старий Угринів Івано-Франківської області.