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    Смолоскипна хода до дня народження Бандери рушила Києвом (фото)

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    Смолоскипна хода до дня народження Бандери рушила Києвом (фото)
    Фото: УНН

    У ході беруть участь близько 2 тис. людей

    Близько 2 тис. активістів партій та організацій «Всеукраїнське об'єднання «Свобода», «Правий сектор», «Національний корпус», «Сокіл», «Тризуб», «Конгрес українських націоналістів» та «С14» проводять смолоскипну ходу на честь дня народження лідера Організації українських націоналістів у першій половині 20-го століття Степана Бандери в Києві.

    Станом на 18:30 активісти почали рух від парку Шевченка в напрямку до Майдану Незалежності, де мають намір провести віче.

    Присутні вигукують патріотичні вітання «Слава Україні», «Слава нації - смерть ворогам», «Україна понад усе» і «Слава Степану Бандері», «Ми - бандерівці, ми йдемо».

    Також вони тримають портрет Степана Бандери.

    Інцидентів і затримань не було.

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    Смолоскипна хода до дня народження Бандери рушила Києвом (фото)
    Смолоскипна хода до дня народження Бандери рушила Києвом (фото)
    Смолоскипна хода до дня народження Бандери рушила Києвом (фото)
    Смолоскипна хода до дня народження Бандери рушила Києвом (фото)
    Смолоскипна хода до дня народження Бандери рушила Києвом (фото)
    Смолоскипна хода до дня народження Бандери рушила Києвом (фото)
    Смолоскипна хода до дня народження Бандери рушила Києвом (фото)
    Смолоскипна хода до дня народження Бандери рушила Києвом (фото)
    Смолоскипна хода до дня народження Бандери рушила Києвом (фото)
    Смолоскипна хода до дня народження Бандери рушила Києвом (фото)
    Фото: УНН, telegram.org / PavlovskyNews

    Активістів супроводжує поліція.

    Як повідомлялось, в середу, 1 січня, близько 600 людей провели мітинг із нагоди дня народження Степана Бандери у Львові.

    У грудні 2019 року Апеляційний суд Києва скасував рішення Окружного адміністративного суду Києва, який визнав незаконним перейменування Московського проспекту на проспект Степана Бандери та проспекту Генерала Ватутіна на проспект Романа Шухевича в Києві.

    Український політичний діяч Степан Бандера — один з ідеологів і теоретиків українського націоналістичного руху XX століття. Він народився 1 січня 1909 року у селі Старий Угринів Івано-Франківської області.

     Читайте також: Антон Дробович: Інститут національної пам’яті не займатиметься героїзацією Бандери
    суд Свобода Правий сектор активісти Україна Степан Бандера Національний корпус поліція Антон Дробович
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