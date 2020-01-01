У Львові 600 людей провели мітинг із нагоди дня народження Бандери



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Перед присутніми виступив заступник мера Львова Андрій Москаленко, також у мітингу взяли участь заступники голови Львівської обласної державної адміністрації, конфліктів не виникало

Близько 600 людей 1 січня провели мітинг із нагоди дня народження лідера Організації українських націоналістів (ОУН) у XX столітті Степана Андрійовича Бандери у Львові.

Мітинг розпочався о 14:00 і проходив біля пам'ятника Бандері.

Мітинг почався з виконання Державного гімну та молебню за Степана Бандеру і всіх загиблих за Україну.

Також присутні поклали квіти до пам'ятника Степанові Андрійовичу Бандері.

Учасники мітингу тримали державні та бойові червоно-чорні прапори.

Перед присутніми виступив заступник мера Львова Андрій Москаленко.

Також у мітингу взяли участь заступники голови Львівської обласної державної адміністрації.

Конфліктів не виникало.

Зазначимо, Львівська обласна рада неодноразово просила президента Петра Порошенка повернути лідеру Організації українських націоналістів Степанові Бандері та головнокомандувачу Української повстанської армії Романові Шухевичу звання Героїв України.

Український політичний діяч Степан Бандера — один з ідеологів і теоретиків українського націоналістичного руху XX століття. Він народився 1 січня 1909 року у селі Старий Угринів Івано-Франківської області.

Джерело: Українські новини