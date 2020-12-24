Снігопад і ожеледиця: за добу на дороги Київщини висипали 6,6 тис. тонн солі

Київська ОДА звітує про очищення доріг області від снігу та льоду

У четвер, 24 грудня, проїзд автомобільними дорогами Київської області вільний. Для забезпечення проїзду протягом минулої доби працювало 211 одиниць техніки. Про це повідомили в Департаменті регіонального розвитку Київської обласної державної адміністрації.

Дороги оброблялись протиожеледними матеріалами. Зокрема, було використано 6657 тонн піскосоляної суміші. З них – 4508 тонн на обробку доріг загального користування державного значення, 2149 тонн – на дороги місцевого значення.

Наразі підрядними дорожніми організаціями продовжується виконання заходів по забезпеченню безпечного проїзду автошляхами області в зимовий період: очистка та обробка покриття протиожеледними матеріалами.

Київська ОДА звертається до водіїв з проханням надавати в русі перевагу спецтехніці, неухильно дотримуватись Правил дорожнього руху.

Також у зв’язку з погіршенням погодних умов очільник обласної державної адміністрації Василь Володін закликав жителів Київщини утриматись від поїздок на власних авто.