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    Снігопад і ожеледиця: за добу на дороги Київщини висипали 6,6 тис. тонн солі

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    На обробку доріг місцевого значення Київщини використано понад 2 тис. тонн піскосоляної суміші - Снігопад і ожеледиця: за добу на дороги Київщини висипали 6,6 тис. тонн солі
    На обробку доріг місцевого значення Київщини використано понад 2 тис. тонн піскосоляної суміші
    Фото з відкритих джерел

    Київська ОДА звітує про очищення доріг області від снігу та льоду

    У четвер, 24 грудня, проїзд автомобільними дорогами Київської області вільний. Для забезпечення проїзду протягом минулої доби працювало 211 одиниць техніки. Про це повідомили в Департаменті регіонального розвитку Київської обласної державної адміністрації.

    Дороги оброблялись протиожеледними матеріалами. Зокрема, було використано 6657 тонн піскосоляної суміші. З них – 4508 тонн на обробку доріг загального користування державного значення, 2149 тонн – на дороги місцевого значення.

    Наразі підрядними дорожніми організаціями продовжується виконання заходів по забезпеченню безпечного проїзду автошляхами області в зимовий період: очистка та обробка покриття протиожеледними матеріалами.

    Київська ОДА звертається до водіїв з проханням надавати в русі перевагу спецтехніці, неухильно дотримуватись Правил дорожнього руху.

    Також у зв’язку з погіршенням погодних умов очільник обласної державної адміністрації Василь Володін закликав жителів Київщини утриматись від поїздок на власних авто.

    Теги: дороги Київщина снігопад
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