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    Очищення Києва від снігу: як тривали роботи вночі (фото)

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    Вночі дорожники розчищали тротуари і обробляли проїжджі частини - Очищення Києва від снігу: як тривали роботи вночі (фото)
    Вночі дорожники розчищали тротуари і обробляли проїжджі частини
    Фото: Київавтодор

    Вночі на дорогах Києва працювало 225 одиниць техніки

    Упродовж минулої ночі продовжилось прибирання Києва від снігу і обробка вулично-дорожньої мережі протиожеледними засобам. Про це повідомляє комунальна корпорація «Київавтодор».

    Дорожні служби працювали на балансових вулицях малоповерхової забудови (приватний сектор). Також продовжилась робота на тротуарах.

    Зупинки громадського транспорту, вузькі тротуари, сходи підземних пішохідних переходів очищали 193 працівники у складі 34 бригад з ручного прибирання.

    Упродовж ночі працювало 225 одиниць спецтехніки.

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    Очищення Києва від снігу: як тривали роботи вночі (фото)
    Очищення Києва від снігу: як тривали роботи вночі (фото)
    Очищення Києва від снігу: як тривали роботи вночі (фото)
    Очищення Києва від снігу: як тривали роботи вночі (фото)
    Очищення Києва від снігу: як тривали роботи вночі (фото)
    Очищення Києва від снігу: як тривали роботи вночі (фото)
    Очищення Києва від снігу: як тривали роботи вночі (фото)
    Очищення Києва від снігу: як тривали роботи вночі (фото)
    Очищення Києва від снігу: як тривали роботи вночі (фото)
    Очищення Києва від снігу: як тривали роботи вночі (фото)
    Очищення Києва від снігу: як тривали роботи вночі (фото)
    Очищення Києва від снігу: як тривали роботи вночі (фото)
    Очищення Києва від снігу: як тривали роботи вночі (фото)

    За минулу добу використано:

    • 1,323 тис. тонн солі;
    • 1,179 тис. тонн піскосоляної суміші;
    • 171,36 тонн рідких хлоридів;
    • 38 тонн піску.

    Як повідомлялося, у Києві сьогодні утримається хмарна погода, вночі невеликий, вдень помірний мокрий сніг та дощ, на дорогах ожеледиця. Температура у столиці протягом доби 0-2° тепла.

    У Києві та столичній області оголошено І рівень небезпеки, жовтий.

    Теги: Київ дороги Київавтодор снігопад негода
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