Укравтодор попередив про снігопади у шести областях

В областях з опадами виконуються роботи з розчистки проїзної частини доріг від снігу

Наразі на поверхні грунту від 2 до 8 см снігу

В Україні на ранок четверга, 24 грудня, у шести областях пройшли снігопади, проїзд основними дорогами забезпечений. Про це повідомили у пресслужбі Укравтодору.

«Станом на 6.00 годину 24 грудня невеликий сніг падає у Дніпропетровській, Кіровоградській, Полтавській, Сумській, Херсонській, Чернігівській областях та у Києві, де випало від 2 до 8 см снігу. Туман у західних, північних та Одеській областях. У Львівській та Закарпатській областях невеликий дощ. На решті території без опадів», ─ вказали дорожники.

Зазначається, що покриття на дорогах державного значення переважно мокре: у Сумській області – засніжене, у Дніпропетровській та Луганській областях місцями ожеледиця.

На більшості перевальних ділянок доріг без опадів, лише у Закарпатській області - дощ. Покриття мокре, на Вишківському перевалі снігова каша.

«Проїзд всіма ділянками доріг державного значення забезпечено», ─ зауважили в агентстві.

Там додали, що на дорогах державного значення виконуються роботи з обробки покриття доріг протиожеледними матеріалами спусків, підйомів, мостів, заокруглених ділянок. В областях з опадами виконуються роботи з розчистки проїзної частини доріг від снігу, здійснюється їх обробка протиожеледними матеріалами.

Нагадаємо, за даними синоптиків, в Україні у четвер, 24 грудня, місцями очікується мокрий сніг і дощ, температура повітря вдень буде підвищуватися до 9 градусів тепла.

Як повідомлялося, через снігопади в Україні сталося більше тисячі ДТП за день.

Також нагадаємо про майже 600 ДТП, у яких вісім осіб загинули та 35 постраждали.