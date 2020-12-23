Снігопад у Києві: як працюють столичні аеропорти

Аеродромні служби забезпечують безперебійну роботу на злітних смугах

Сьогодні, 23 грудня, під час сильного снігопаду у столиці аеропорт «Київ» ім. Ігоря Сікорського працює в штатному режимі. Про це повідомляється на сторінці аеропорту в Facebook.

Усі рейси здійснюються згідно з розкладом.

Аеродромна служба забезпечує безперебійну роботу на злітно-посадковій смузі і пероні.

Згідно з даними онлайн-табло аеропорту «Бориспіль» усі рейси теж здійснюються за розкладом. Снігопад не вплинув на роботу летовища.

Нагадаємо, у більшості областей України у середу, 23 грудня, синоптики прогнозують мокрий сніг та дощ, температура вночі 0-5° морозу, вдень від 2° морозу до 3° тепла.

Близько 10 години у Києві розпочався сильний снігопад.

Станом на 12 годину дороги столиці скували серйозні затори.