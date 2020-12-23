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    Снігопад у Києві: як працюють столичні аеропорти

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    Літаки відправляються вчасно з аеропорту&nbsp;&laquo;Київ&raquo;&nbsp; - Снігопад у Києві: як працюють столичні аеропорти
    Літаки відправляються вчасно з аеропорту «Київ» 
    Фото: Аеропорт «Київ»

    Аеродромні служби забезпечують безперебійну роботу на злітних смугах

    Сьогодні, 23 грудня, під час сильного снігопаду у столиці аеропорт «Київ» ім. Ігоря Сікорського працює в штатному режимі. Про це повідомляється на сторінці аеропорту в Facebook.

    Усі рейси здійснюються згідно з розкладом.

    Аеродромна служба забезпечує безперебійну роботу на злітно-посадковій смузі і пероні.

    Згідно з даними онлайн-табло аеропорту «Бориспіль» усі рейси теж здійснюються за розкладом. Снігопад не вплинув на роботу летовища.

    Нагадаємо, у більшості областей України у середу, 23 грудня, синоптики прогнозують мокрий сніг та дощ, температура вночі 0-5° морозу, вдень від 2° морозу до 3° тепла.

    Близько 10 години у Києві  розпочався сильний снігопад.

    Станом на 12 годину дороги столиці скували серйозні затори.

    Теги: Київ Аеропорт Бориспіль аеропорт Аеропорт Київ снігопад
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