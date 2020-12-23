Смертельні наслідки негоди: на трасі під Києвом Porsche збив двох людей (відео)

Автомобіль на смерть збив двох пішоходів, що переходили трасу

Сьогодні, 23 грудня, на трасі Київ – Житомир поблизу села Березівка Макарівського району автомобіль Porsche смертельно травмував одразу двох пішоходів.

Про це повідомляється на сторінці «Київ оперативний» у Facebook.

Зазначається, що ДТП сталася на пішохідному переході, але «пішохідний перехід на трасі - таке собі явище, особливо, під час таких погодних умов».

На місце прибула бригада швидкої допомоги, яка констатувала смерть пішоходів.

Також на місці ДТП працюють правоохоронці.

У більшості областей України у середу, 23 грудня, синоптики прогнозують мокрий сніг та дощ, температура вночі 0-5° морозу, вдень від 2° морозу до 3° тепла.

Близько 10 години у Києві розпочався сильний снігопад.

Станом на 12 годину дороги столиці скували серйозні затори.