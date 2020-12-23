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    Смертельні наслідки негоди: на трасі під Києвом Porsche збив двох людей (відео)

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    Смертельна ДТП сталася на засніженій трасі&nbsp;Київ &ndash; Житомир&nbsp; - Смертельні наслідки негоди: на трасі під Києвом Porsche збив двох людей (відео)
    Смертельна ДТП сталася на засніженій трасі Київ – Житомир 
    Фото: скріншот відео

    Автомобіль на смерть збив двох пішоходів, що переходили трасу

    Сьогодні, 23 грудня, на трасі Київ – Житомир поблизу села Березівка Макарівського району автомобіль Porsche смертельно травмував одразу двох пішоходів.

    Про це повідомляється на сторінці «Київ оперативний» у Facebook.

    Зазначається, що ДТП сталася на пішохідному переході, але «пішохідний перехід на трасі - таке собі явище, особливо, під час таких погодних умов».

    На місце прибула бригада швидкої допомоги, яка констатувала смерть пішоходів.

    Також на місці ДТП працюють правоохоронці.

    У більшості областей України у середу, 23 грудня, синоптики прогнозують мокрий сніг та дощ, температура вночі 0-5° морозу, вдень від 2° морозу до 3° тепла.

    Близько 10 години у Києві  розпочався сильний снігопад.

    Станом на 12 годину дороги столиці скували серйозні затори.

    Теги: Національна поліція України ДТП смерть Київщина автомобіль снігопад
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