Потужний снігопад паралізував рух транспорту в Києві (карта)

На столичних дорогах колапс

Станом на 12 годину 23 грудня на дорогах Києва спостерігаються серйозні затори. Про це свідчать дані Google Maps.

Ускладнено рух транспорту на мосту Метро, мосту Патона, Північному і Південному мостах, Дарницькому мосту в обох напрямках. Найгірша ситуація на Південному мосту.

Максимальні затори на проспекті Лобановського, проспекті Перемоги, Набережному шосе, Наддніпрянському шосе, Кільцевій дорозі, Голосіївському проспекті.

Стоїть центр Києва: затори на бульварі Лесі Українки, бульварі Тараса Шевченка, Хрещатику, бульварі Дружби народів, вулиці Мечникова, вул. Басейній, Бессарабській площі та ін..

На лівому березі міста ускладнено рух на Броварському проспекті, проспекті Шухевича, проспекті Бажана.

Також затори на всіх в’їздах і виїздах з Києва.

Дані Google Maps

Нагадаємо, близько 10 години у Києві розпочався сильний снігопад.

Дорожники з ночі розпочали превентивну обробку вулиць проти ожеледиці. Задіяно 89 одиниць спецтехніки.

У більшості областей України у середу, 23 грудня, синоптики прогнозують мокрий сніг та дощ, температура вночі 0-5° морозу, вдень від 2° морозу до 3° тепла.