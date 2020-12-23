В Україну повертається мокрий сніг та ожеледиця: прогноз погоди на сьогодні

У Києві сьогодні вранці та вдень мокрий сніг та дощ, слабка ожеледь

В Україні погіршується погода

У більшості областей України у середу, 23 грудня, синоптики прогнозують мокрий сніг та дощ, температура вночі 0-5° морозу, вдень від 2° морозу до 3° тепла.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

«У західних, північних, більшості центральних, вдень також в Одеській і Миколаївській областях мокрий сніг та дощ, місцями ожеледь, на дорогах ожеледиця, на решті території без істотних опадів. Вітер південно-східний та південний, 5-10 м/с. Температура у східних, Сумській та Полтавській областях вночі 5-10°, вдень 1-6° морозу; у західних областях вночі близько 0°, вдень 2-7° тепла; на решті території вночі 0-5° морозу, вдень від 2° морозу до 3° тепла», – йдеться у прогнозі.

У Києві сьогодні вранці та вдень мокрий сніг та дощ, слабка ожеледь. Вітер південний, 5-10 м/с, температура вночі 3-5° морозу, вдень від 1° морозу до 1° тепла.

Нагадаємо, синоптики просять туристів не йти в гори.