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    Події в Україні

    В Україну повертається мокрий сніг та ожеледиця: прогноз погоди на сьогодні

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    <p>У Києві сьогодні вранці та вдень мокрий сніг та дощ, слабка ожеледь</p> - В Україну повертається мокрий сніг та ожеледиця: прогноз погоди на сьогодні

    У Києві сьогодні вранці та вдень мокрий сніг та дощ, слабка ожеледь

    Фото: Станіслав Груздєв, Главком

    В Україні погіршується погода

    У більшості областей України у середу, 23 грудня, синоптики прогнозують мокрий сніг та дощ, температура вночі 0-5° морозу, вдень від 2° морозу до 3° тепла.

    Про це повідомляє Укргідрометцентр.

    «У західних, північних, більшості центральних, вдень також в Одеській і Миколаївській областях мокрий сніг та дощ, місцями ожеледь, на дорогах ожеледиця, на решті території без істотних опадів. Вітер південно-східний та південний, 5-10 м/с. Температура у східних, Сумській та Полтавській областях вночі 5-10°, вдень 1-6° морозу; у західних областях вночі близько 0°, вдень 2-7° тепла; на решті території вночі 0-5° морозу, вдень від 2° морозу до 3° тепла»,  – йдеться у прогнозі.

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    У Києві сьогодні вранці та вдень мокрий сніг та дощ, слабка ожеледь. Вітер південний, 5-10 м/с, температура вночі 3-5° морозу, вдень від 1° морозу до 1° тепла.

    Нагадаємо, синоптики просять туристів не йти в гори.

    Теги: прогноз погоди атмосферне явище Укргідрометцентр Україна снігопад вітер дощ
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