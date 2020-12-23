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    Снігопад у Києві: як дорожники розчищають місто (фото)

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    Триває прибирання доріг і тротуарів від снігу - Снігопад у Києві: як дорожники розчищають місто (фото)
    Триває прибирання доріг і тротуарів від снігу
    Фото: Київавтодор

    Працює 71 бригада з ручного прибирання тротуарів

    Із початком снігопаду в Києві на дорогах і тротуарах працює 371 одиниця спецтехніки. Про це повідомляє комунальна корпорація «Київавтодор».

    Триває превентивна обробка й прибирання вулиць. Крім техніки, також працює 71 бригада з ручного прибирання (480 працівників).

    Особлива увага приділяється зупинкам громадського транспорту, сходам, спускам та підйомам у підземні і надземні пішохідні переходи.

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    Снігопад у Києві: як дорожники розчищають місто (фото)
    Снігопад у Києві: як дорожники розчищають місто (фото)
    Снігопад у Києві: як дорожники розчищають місто (фото)
    Снігопад у Києві: як дорожники розчищають місто (фото)
    Снігопад у Києві: як дорожники розчищають місто (фото)
    Снігопад у Києві: як дорожники розчищають місто (фото)
    Снігопад у Києві: як дорожники розчищають місто (фото)

    З метою превентивної обробки впродовж ночі і на світанку використано:

    • 313,4 тонн солі;
    • 226,9 тонн піскосоляної суміші;
    • 104,2 тонн рідких хлоридів.

    Нагадаємо, близько 10 години у Києві  розпочався сильний снігопад.

    Дорожники з ночі розпочали превентивну обробку вулиць проти ожеледиці. Задіяно 89 одиниць спецтехніки.

    У більшості областей України у середу, 23 грудня, синоптики прогнозують мокрий сніг та дощ, температура вночі 0-5° морозу, вдень від 2° морозу до 3° тепла.

    Теги: Київ дороги Київавтодор снігопад негода
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