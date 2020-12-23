Снігопад у Києві: як дорожники розчищають місто (фото)

Триває прибирання доріг і тротуарів від снігу

Працює 71 бригада з ручного прибирання тротуарів

Із початком снігопаду в Києві на дорогах і тротуарах працює 371 одиниця спецтехніки. Про це повідомляє комунальна корпорація «Київавтодор».

Триває превентивна обробка й прибирання вулиць. Крім техніки, також працює 71 бригада з ручного прибирання (480 працівників).

Особлива увага приділяється зупинкам громадського транспорту, сходам, спускам та підйомам у підземні і надземні пішохідні переходи.

З метою превентивної обробки впродовж ночі і на світанку використано:

313,4 тонн солі;

226,9 тонн піскосоляної суміші;

104,2 тонн рідких хлоридів.

Нагадаємо, близько 10 години у Києві розпочався сильний снігопад.

Дорожники з ночі розпочали превентивну обробку вулиць проти ожеледиці. Задіяно 89 одиниць спецтехніки.

У більшості областей України у середу, 23 грудня, синоптики прогнозують мокрий сніг та дощ, температура вночі 0-5° морозу, вдень від 2° морозу до 3° тепла.