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Снігопад у столиці: Кличко звернувся до киян

Надія Карбунар
glavcom.ua
Снігопад у столиці: Кличко звернувся до киян
Комунальники вже приступили до прибирання снігу на вулицях столиці
фото: Віталій Кличко/Telegram

Усі служби готові до зміни погодних умов та прибирання міста

Синоптики прогнозують сьогодні снігопад у столиці. Комунальні служби готові прибирати місто. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко у своєму Telegram-каналі. Та закликав киян не виїжджати в місто на власних авто без нагальної потреби.

Снігопад у столиці: Кличко звернувся до киян фото 1

«Синоптики прогнозують сьогодні снігопад у столиці. Невеликий сніжок уже йде. Всі служби готові до зміни погодних умов та прибирання міста. Зокрема, з вечора напоготові працівники «Київавтодору». Дорожня служба має 525 одиниць основної і додаткової техніки, яку використовують для прибирання снігу й протиожеледної обробки покриття в столиці», – написав Кличко.

Готове і житлово-комунальне господарство – керуючі компанії мають 167 одиниць техніки та понад 4 тисячі працівників, яких задіюватимуть відповідно до потреби і масштабів негоди. Також свої балансові території виїдуть прибирати техніка та працівники зеленбудів столиці.

Снігопад у столиці: Кличко звернувся до киян фото 2

«Ситуація на дорогах залежатиме не тільки від комунальників, а й від обережності та відповідальності водіїв. Будь ласка, під час негоди не виїжджайте на власних авто без нагальної потреби. Не паркуйтеся на узбіччях доріг, аби не заважати роботі снігоприбиральної техніки. Пішоходів також прошу бути обережними та уважними. А в темну пору доби носити одяг зі світловідбиваючими елементами. Бережіть себе!» – наголосив Віталій Кличко.

Нагадаємо, у столиці станом на 9:00 практично повністю відновлено електроживлення, вода, тепло, зв’язок.

Теги: місто снігопад Київ Віталій Кличко

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