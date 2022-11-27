Ситуація зі світлом, водою та теплом у Києві станом на ранок

Більшість мешканців Києва не лише із світлом, але й без аварійних та навіть стабілізаційних відключень

Ремонтні роботи в системі електромереж знаходяться на завершальній стадії

У столиці станом на 9:00 практично повністю відновлено електроживлення, вода, тепло, зв’язок. Про це повідомляє пресслужба Київської міської військової адміністрації.

Зазначається, що ремонтні роботи в системі електромереж знаходяться на завершальній стадії.

«Станом на ранок більшість мешканців міста не лише із світлом, але й без аварійних та навіть стабілізаційних відключень. Все завдяки відновленому, стабільному електропостачанню та низькому споживанню абонентами електроенергії», – йдеться в повідомленні.

В масштабі столиці водопостачання, теплопостачання, зв'язок – все працює в штатному режимі. Ймовірні лише локальні аварійні ситуації.

Раніше міський голова Віталій Кличко повідомив, коли Київ повернеться до планових відключень світла.

Також ДТЕК вводить нові правила відключення світла у Києві.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що в Україні не залишилось ТЕС і ГЕС, які б не обстріляла Росія.

Як відомо, 23 листопада Росія випустила по Україні близько 70 ракет, з яких 50 вдалося збити. Решта завдали значної шкоди енергосистемі, внаслідок чого на всій території України почалися аварійні відключення світла. Без електрики залишилась також Молдова.