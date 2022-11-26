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Київ: ДТЕК вводить нові правила відключення світла

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Київ: ДТЕК вводить нові правила відключення світла
Ситуація в енергосистемі лишається надзвичайно складною
фото ілюстративне

Стабілізаційні графіки у столиці наразі не діють

У Києві продовжують діяти екстрені відключення: світло буде почергово вмикатись всім мешканцям до стабілізації ситуації. Про це повідомляє пресслужба ДТЕК Київські електромережі.

«Ситуація в енергосистемі лишається надзвичайно складною, тому по всій країні, в тому числі в м. Київ продовжують застосовуватись екстрені відключення електроенергії. Ми розуміємо, що тривала відсутність світла ускладнює життя мешканців Києва. Тому з 26 листопада ДТЕК Київські електромережі буде почергово вмикати світло всім мешканцям таким чином, щоб перерва в електропостачанні для кожного клієнта складала не більше п'яти годин», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що стабілізаційні графіки наразі не діють. Такий режим буде діяти поки вдасться знизити дефіцит генерації електроенергії та ситуація в енергосистемі не стабілізується.

Якщо у вашому будинку протягом періоду після атаки РФ з 23 листопада і до сьогодні 26 листопада не з’явилось світло, або із 26 листопада світло буде відсутнє більше п'яти годин – енергетики просять повідомляти ДТЕК Київські електромережі через онлайн канали: чат-бот у Telegram або Viber та нашу сторінку Facebook.

«Енергетики всієї країни цілодобово роблять все можливе, щоб якомога швидше у людей з’явилось світло. Після ввімкнення світла просимо не вмикати одночасно всі електроприлади – це може призвести до нової аварії в вашому мікрорайоні або будинку через різке підключення одразу великого навантаження», – додали у ДТЕК.

Раніше міський голова Віталій Кличко повідомив, коли Київ повернеться до планових відключень світла.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що в Україні не залишилось ТЕС і ГЕС, які б не обстріляла Росія.

Як відомо, 23 листопада Росія випустила по Україні близько 70 ракет, з яких 50 вдалося збити. Решта завдали значної шкоди енергосистемі, внаслідок чого на всій території України почалися аварійні відключення світла. Без електрики залишилась також Молдова.

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Теги: Київ війна росія окупанти Україна

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