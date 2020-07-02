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    Новини

    Сьогодні частина Києва залишиться без води (список адрес)

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    Низка будинків у Києві на день залишиться без води - Сьогодні частина Києва залишиться без води (список адрес)
    Низка будинків у Києві на день залишиться без води

    Київводоканал попередив про планові відключення водопостачання

    У четвер, 2 липня, у Києві буде планово відключено водопостачання за низкою адрес. Про це попередив Київводоканал.

    Будуть виконуватися роботи по технічних умовах Київводоканалу та проводитиметься підключення нового будинку до водопровідних мереж.

    У зв’язку з цим буде відключено водопостачання за наступними адресами:

    2 липня з 10:00 до 3 липня 6:00

    • вул. Дорогожицька, 17,
    • вул. Парково-Сирецька, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 5А, 5Б, 1А, 2, 2А,
    • вул. О. Теліги, 5А.

    Для забезпечення потреб споживачів буде надано автоцистерну з питною водою, яка буде розташована по вул. Парково-Сирецька у районі будинків 5, 7, 9.

    2 липня з 10:00 до 17:00

    • вул. Редутна, 19А, 21, 23, 23А, 23Б, 25, 25А, 29, 31,
    • пров. Редутний, 19/34.

    2 липня з 9:30 до 18:00 

    • вул. Новомостицька, 2, 2А, 2Б, 2В, 2Г, 4, 6, 8, 10

    «Дякуємо за розуміння та просимо вибачення за тимчасові незручності! Нагадуємо про необхідність заздалегідь запастися водою», - додали у Київводоканалі.

    Як повідомлялося, 1 липня Київводоканал теж проводив планові відключення водопостачання.

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