Сьогодні частина Києва залишиться без води (список адрес)
Київводоканал попередив про планові відключення водопостачання
У четвер, 2 липня, у Києві буде планово відключено водопостачання за низкою адрес. Про це попередив Київводоканал.
Будуть виконуватися роботи по технічних умовах Київводоканалу та проводитиметься підключення нового будинку до водопровідних мереж.
У зв’язку з цим буде відключено водопостачання за наступними адресами:
2 липня з 10:00 до 3 липня 6:00
- вул. Дорогожицька, 17,
- вул. Парково-Сирецька, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 5А, 5Б, 1А, 2, 2А,
- вул. О. Теліги, 5А.
Для забезпечення потреб споживачів буде надано автоцистерну з питною водою, яка буде розташована по вул. Парково-Сирецька у районі будинків 5, 7, 9.
2 липня з 10:00 до 17:00
- вул. Редутна, 19А, 21, 23, 23А, 23Б, 25, 25А, 29, 31,
- пров. Редутний, 19/34.
2 липня з 9:30 до 18:00
- вул. Новомостицька, 2, 2А, 2Б, 2В, 2Г, 4, 6, 8, 10
«Дякуємо за розуміння та просимо вибачення за тимчасові незручності! Нагадуємо про необхідність заздалегідь запастися водою», - додали у Київводоканалі.
Як повідомлялося, 1 липня Київводоканал теж проводив планові відключення водопостачання.