Сьогодні в Києві масове відключення води (адреси)

У домівках частини киян не буде води

«Київводоканал» попередив мешканців столиці про ремонтні роботи на мережі

У вівторок, 14 грудня, в Києві у зв’язку з плановими ремонтними роботами тимчасово буде відсутнє водопостачання за низкою адрес. Про це повідомляє пресслужба «Київводоканалу».

Де й коли не буде холодної води

З 8:30 до 17:00

вул. Крутогірна, 19-29, 16-20;

пров. Рибний, 8, 8А, 6;

пров. Добросусідський, 10.

З 8:30 до 16:00

вул. Кіровоградська, 118, 120-136, 122.

З 9:00 до 21:00

пров. Хрестовий, 4;

вул. Московська, 17, 17/2, 19/1;

вул. Левандовська, 14;

вул. Омеляновича Павленка, 14/12.

Нагадаємо, 12 грудня на бульварі Тараса Шевченка, 1-3 сталося пошкодження водопровідної мережі діаметром 80 мм на проїжджій частині з провалом. До ранку 13 грудня пошкодження водопроводу було ліквідовано.

До слова, Державна екологічна інспекція Столичного округу нарахувала «Київводоканалу» штраф у розмірі понад 24 млн грн за забір підземних вод з артезіанських свердловин без спеціального дозволу на користування надрами.