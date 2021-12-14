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    Сьогодні в Києві масове відключення води (адреси)

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    У домівках частини киян не буде води - Сьогодні в Києві масове відключення води (адреси)
    У домівках частини киян не буде води
    фото з відкритих джерел

    «Київводоканал» попередив мешканців столиці про ремонтні роботи на мережі

    У вівторок, 14 грудня, в Києві у зв’язку з плановими ремонтними роботами тимчасово буде відсутнє водопостачання за низкою адрес. Про це повідомляє пресслужба «Київводоканалу».

    Де й коли не буде холодної води

    З 8:30 до 17:00

    • вул. Крутогірна, 19-29, 16-20;
    • пров. Рибний, 8, 8А, 6;
    • пров. Добросусідський, 10.

    З 8:30 до 16:00

    • вул. Кіровоградська, 118, 120-136, 122.

    З 9:00 до 21:00

    • пров. Хрестовий, 4;
    • вул. Московська, 17, 17/2, 19/1;
    • вул. Левандовська, 14;
    • вул. Омеляновича Павленка, 14/12.

    Нагадаємо, 12 грудня на бульварі Тараса Шевченка, 1-3 сталося пошкодження водопровідної мережі діаметром 80 мм на проїжджій частині з провалом. До ранку 13 грудня пошкодження водопроводу було ліквідовано.

    До слова, Державна екологічна інспекція Столичного округу нарахувала «Київводоканалу» штраф у розмірі понад 24 млн грн за забір підземних вод з артезіанських свердловин без спеціального дозволу на користування надрами.

    Теги: Київ вода Київводоканал ремонт кияни водопостачання
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    Сьогодні в Києві масове відключення води (адреси)