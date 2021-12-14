Сьогодні в Києві масове відключення води (адреси)
«Київводоканал» попередив мешканців столиці про ремонтні роботи на мережі
У вівторок, 14 грудня, в Києві у зв’язку з плановими ремонтними роботами тимчасово буде відсутнє водопостачання за низкою адрес. Про це повідомляє пресслужба «Київводоканалу».
Де й коли не буде холодної води
З 8:30 до 17:00
- вул. Крутогірна, 19-29, 16-20;
- пров. Рибний, 8, 8А, 6;
- пров. Добросусідський, 10.
З 8:30 до 16:00
- вул. Кіровоградська, 118, 120-136, 122.
З 9:00 до 21:00
- пров. Хрестовий, 4;
- вул. Московська, 17, 17/2, 19/1;
- вул. Левандовська, 14;
- вул. Омеляновича Павленка, 14/12.
Нагадаємо, 12 грудня на бульварі Тараса Шевченка, 1-3 сталося пошкодження водопровідної мережі діаметром 80 мм на проїжджій частині з провалом. До ранку 13 грудня пошкодження водопроводу було ліквідовано.
До слова, Державна екологічна інспекція Столичного округу нарахувала «Київводоканалу» штраф у розмірі понад 24 млн грн за забір підземних вод з артезіанських свердловин без спеціального дозволу на користування надрами.