Київ може перекрити каналізацію мешканцям Коцюбинського

Послуги з водовідведення можуть бути обмежені з 16 грудня

Управління житлово-комунального господарства «Біличі» має перед «Київводоканалом» заборгованість за відведення стоків у сумі 8,8 млн грн

Через багатомільйонні борги управління житлово-комунального господарства «Біличі» компанія «Київводоканал» може обмежити водовідведення Коцюбинського. Про це йдеться в заяві «Київводоканалу».

«Київводоканал» надає послуги з водопостачання та водовідведення не тільки жителям Києва, але обслуговує прилеглі населені пункти, зокрема, селище Коцюбинське. У селищі немає власних потужностей, тому стічні води на очистку приймає «Київводоканал».

В селищі Коцюбинське працює УЖКГ «Біличі». На рахунку цього підприємства акумулюються кошти, які абоненти перераховують за користування послугою водовідведення, а «Біличі» вже розраховуються з «Київводоканалом».

Станом на сьогодні УЖКГ «Біличі» має перед «Київводоканалом» заборгованість за відведення стоків у сумі 8,8 млн грн і багато років не виконує своїх договірних зобов’язань щодо здійснення розрахунків.

«З боку «Київводоканалу» робиться все для того, аби вирішити цю ситуацію. Юридичний департамент товариства в 2019 році уклав договір реструктуризації боргу на 3 роки, склав графік погашення заборгованості. До УЖКГ «Біличі» неодноразово направлялись листи з попередженнями про необхідність терміново сплатити борг. Проте, комунальне підприємство договір не виконує, що підтверджується численними документами. Поки триває вирішення проблеми у юридичній площині, борг збільшується», - інформує «Київводоканал».

Позовна робота по стягненню заборгованості з УЖКГ «Біличі» в судовому порядку була розпочата ще в 2009 році. З 2011 року проводиться стягнення боргу через органи державної виконавчої служби в примусовому порядку. Але судові рішення не виконуються, а службовими особами УЖКГ «Біличі» постійно чиняться перешкоди.

Зазначається, що мешканці Коцюбинського сумлінно сплачують кошти за отримані послуги. За наявною інформацією, майже 90% абонентів сплачують УЖКГ «Біличі» за послугу водовідведення вчасно та в повному обсязі, але з червня 2021 року УЖКГ «Біличі» жодних оплат за послуги «Київводоканалу» не здійснювало взагалі.

В той же час депутати Коцюбинської селищної ради не передбачають коштів у селищному бюджеті для погашення заборгованості.

«На жаль, сума боргу вже досягла критичної відмітки. «Київводоканал» не може дозволити собі більше субсидіювати УЖКГ «Біличі» за рахунок абонентів, які здійснюють розрахунки вчасно. Тому товариство змушене в черговий раз звернутися з позовом до суду та розглядає єдиний дієвий захід, який залишається - обмеження надання послуги з водовідведення юридичній особі УЖКГ «Біличі». Якщо жодних варіантів погашення заборгованості запропоновано не буде, послуги з централізованого водовідведення для УЖКГ «Біличі» можуть бути обмежені вже з 16 грудня, про що було направлено попередження селищному голові Коцюбинського», - повідомляє «Київводоканал».

До 16 грудня «Київводоканал» вивчить можливості обмеження послуг (в тому числі і в судовому порядку), щоб це найменше вплинуло на житлові будинки, школи, дитячі садочки і лікарні селища Коцюбинське.