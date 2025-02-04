Сьогодні у Києві змінено маршрути трьох автобусів: схеми руху
З початку руху і до закінчення ярмарків автобуси прямуватимуть за зміненими маршрутами
Сьогодні, 4 лютого, у Києві змінено маршрути автобусів №№7, 46, 112 через проведення продовольчих ярмарків на вул. Бульварно – Кудрявській та вул. Івана Микитенка. Про це йдеться у повідомленні пресслужби КП «Київпастранс».
Згідно з повідомленням, з початку руху до закінчення ярмарків, рух автобусів буде організовано по трасах:
- маршрут № 7: залізничний вокзал «Центральний» – вул. Симона Петлюри – вул. Саксаганського – Галицька площа– вул. Бульварно-Кудрявська – вул. Обсерваторна – вул. Січових Стрільців – Львівська площа – вул. Бульварно-Кудрявська – вул. Дмитрівська – вул. Старовокзальна – вул. Жилянська – вул. Симона Петлюри – залізничний вокзал «Центральний»;
- маршрути №№ 46, 112: відповідно від ст.м. «Лівобережна» та ст. м. «Лук’янівська» до вул. Миколи Кибальчича за власними маршрутами, далі – вул. Ірини Бекешкіної до транспортної розв’язки на перетині з вул. Івана Микитенка.
Нагадаємо, у Києві тимчасово обмежено рух транспорту на примиканні вулиці Хрещатик до Європейської площі. Це пов’язано з ремонтом дорожнього покриття, який триватиме з 4 до 18 лютого. Раніше роботи планували виконати у січні, проте їх перенесли. Про це йдеться у повідомленні пресслужби КМДА. Комунальна корпорація «Київавтодор» закликала водіїв враховувати обмеження під час планування маршрутів.
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