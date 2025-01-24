Трамп зможе балотуватися втретє? Республіканці пропонують поправку до Конституції

Конгресмен Енді Оглз: Трампу потрібно дати час, необхідний для досягнення мети

Відповідно до 22-ї поправки до Конституції, Трампу заборонено балотуватися на третій термін

Американський конгресмен Енді Оглз – республіканець від штату Теннесі – запропонував внести поправку до Конституції США, яка дозволить президенту Трампу обіймати третій термін у Білому домі з мотивуванням «щоб країна могла мати сміливе керівництво, якого так потребує наша нація». Про це повідомляє The Hill.

Член Палати представників Оглз пропонує обмежити можливість обиратися на посаду президента трьома термінами замість існуючих зараз двох.

Водночас, його пропозиція передбачає, що особа, як обіймала пост президента двічі поспіль, більше не має права балотуватися на будь-який додатковий термін.

Законодавець пропонує також змінити норму стосовно осіб, які обіймають посаду президента, або діють як президент більше, ніж два роки замість обраного президента. Наразі вона передбачає, що в такому разі вони не можуть бути обрані на посаду президента більше ніж один раз. Натомість однопартієць Трампа пропонує дозволити їм балотуватися двічі.

«Рішуче лідерство президента Трампа різко контрастує з хаосом, стражданнями та економічним занепадом, які пережили американці упродовж останніх чотирьох років. Він довів, що є єдиною фігурою в сучасній історії, яка здатна повернути назад занепад нашої нації та повернути Америці велич, і йому потрібно дати час, необхідний для досягнення цієї мети», – пояснив свою пропозицію законодавець.

Як і іншим президентам США, відповідно до 22-ї поправки до Конституції, Трампу заборонено балотуватися на третій термін.

Нагадаємо, суддя США тимчасово заблокував указ Трампа про скасування громадянства за правом народження. Підписаний Трампом указ, який мав набути чинності 19 лютого, вже є предметом п’яти судових позовів.

Федеральний суддя в Сіетлі заблокував адміністрацію Дональда Трампа у виконанні указу про обмеження права на автоматичне отримання громадянства за правом народження в США, назвавши його «явно неконституційним».

Раніше ми писали, що Генеральні прокурори 22 штатів подали у два федеральні окружні суди позов до президента Трампа, щоб заблокувати виконавчий наказ, в якому йдеться про відмову щодо визнавання дітей несанкціонованих іммігрантів, народжених у США, громадянами.