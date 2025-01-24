Суддя США блокує указ Трампа про скасування громадянства за правом народження

За даними генпрокурорів, понад 150 тисяч новонароджених дітей щорічно отримуватимуть відмову в громадянстві, якщо наказ Трампа залишиться в силі

Суддя США тимчасово заблокував указ Трампа про скасування громадянства за правом народження. Підписаний Трампом указ, який мав набути чинності 19 лютого, вже є предметом п’яти судових позовів. Про це пише The Guardian.

Указ про скасування громадянства за правом народження вже став предметом п'яти судових позовів правозахисників і генеральних прокурорів демократів з 22 штатів, які називають його грубим порушенням конституції США.



Федеральний суддя в Сіетлі заблокував адміністрацію Дональда Трампа у виконанні указу про обмеження права на автоматичне отримання громадянства за правом народження в США, назвавши його «явно неконституційним». Окружний суддя США Джон Каугенур за наполяганням чотирьох штатів, очолюваних Демократичною партією, видав тимчасовий заборонний наказ, який перешкоджає адміністрації виконувати наказ, який Трамп підписав у понеділок під час свого першого дня перебування на посаді.

«Згідно з цим розпорядженням, діти, які народжуються сьогодні, не вважаються громадянами США», – йдеться у повідомленні.

Зазначено, що дії Трампа порушують право, закріплене в пункті про громадянство 14-ї поправки до Конституції, яка передбачає, що кожен, хто народився в Сполучених Штатах, є громадянином США,

У своєму розпорядженні Трамп наказав відомствам США відмовлятися визнавати громадянство дітей, народжених у США, якщо ні мати, ні батько не є громадянами США або законними постійними жителями США.

За даними генпрокурорів, понад 150 тисячам новонароджених дітей щорічно буде відмовлено в громадянстві, якщо наказ Трампа залишиться в силі.

Раніше ми писали, що Генеральні прокурори 22 штатів подали у два федеральні окружні суди позов до президента Трампа, щоб заблокувати виконавчий наказ, в якому йдеться про відмову щодо визнавання дітей несанкціонованих іммігрантів, народжених у США, громадянами.