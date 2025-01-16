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Хрещатик зупинився через сильний затор (фото)

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Хрещатик зупинився через сильний затор (фото)
Шільний затор спостерігається у напрямку від Бесарабської площі у бік Європейської площі
фото: glavcom.ua

На Google-картах станом на 17:00 видно, що у центрі Києва рух окремими ділянками ускладнено

Рух центральною вулицею Києва Хрещатиком ускладнився через сильний затор. Про це повідомляє кореспондент «Главкома».  

Серйозний затор у центрі Києва
Серйозний затор у центрі Києва
фото: glavcom.ua

Так, станом на 16:30 на Хрещатику спостерігається щільний затор у напрямку від Бесарабської площі у бік Європейської площі, автівки щільно зайняли усі чотири полоси вулиці. Натомість у зворотньому напрямку рух транспорту вільний. 

Хрещатик зупинився через сильний затор (фото) фото 1
фото: glavcom.ua

На Google-картах станом на 17:00 видно, що у центрі Києва рух окремими ділянками ускладнено.

На Google-картах станом на 17:00 видно, що у центрі Києва рух ускладнено
На Google-картах станом на 17:00 видно, що у центрі Києва рух ускладнено
скриншот Google- карти

Причини такого ускладнення руху невідомі. Хоча, можна припустити, шо воні пов'язані з додатковими заходами безпеки через візити високих гостей до столиці України. 

Нагадаємо, сьогодні, 16 січня, прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер прибув в Україну з неоголошеним візитом. Кір Стармер і президент України Володимир Зеленський підписали у Києві договір про 100-річне партнерство, що охоплює такі сфери, як оборона, наука, енергетика і торгівля. Також з візитом у Києві перебуває міністр оборони Італії Гвідо Крозетто прибув з офіційним візитом до України. 

Теги: Київ Хрещатик пробки

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