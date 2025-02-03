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Часткове обмеження руху транспорту на Хрещатику триватиме до 18 лютого: схема

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Часткове обмеження руху транспорту на Хрещатику триватиме до 18 лютого: схема
Раніше роботи планували виконати у січні, проте їх перенесли
фото: glavcom.ua

Комунальна корпорація «Київавтодор» просить враховувати обмеження під час планування маршруту

У Києві тимчасово обмежать рух транспорту на примиканні вулиці Хрещатик до Європейської площі. Це пов’язано з ремонтом дорожнього покриття, який триватиме з 4 до 18 лютого. Раніше роботи планували виконати у січні, проте їх перенесли. Про це йдеться у повідомленні пресслужби КМДА.

«Роботи з ліквідації просідання на дорожньому полотні, що планували проводити на цій ділянці із 25 січня до 7 лютого, перенесені», –зазначили у КМДА.

Згідно з повідомленням, часткові обмеження руху транспорту під час проведення ремонтних робіт на примиканні вулиці Хрещатик до Європейської площі триватимуть із 4 до 18 лютого. 

«Київавтодор» закликає водіїв враховувати обмеження під час планування маршрутів
«Київавтодор» закликає водіїв враховувати обмеження під час планування маршрутів
інфографіка: «Київавтодор»

Комунальна корпорація «Київавтодор» закликала водіїв враховувати обмеження під час планування маршрутів. 

Нагадаємо, із 31 січня до 10 травня обмежено рух вулицею Полярною в напрямку від вулиці Лебединської до вулиці Сім’ї Кульженків. Повідомляється, що у цей період дорожники капітально ремонтуватимуть шляхопровід через залізничну колію на вулиці Полярній. Роботи виконуватимуть поетапно – зі збереженням руху транспорту в обох напрямках. На час проведення робіт рух транспорту в обох напрямках здійснюватиметься протилежною частиною шляхопроводу.

До слова, міст через річку Тетерів відновлюють в межах пілотного проєкту з відбудови шести мостів у Київській області із залученням фінансування з боку UK Export Finance (UKEF), три мости з них вже зведені. Про капітальний ремонт мосту через річку Тетерів повідомив директор Служби відновлення і розвитку інфраструктури у Київській області Руслан Нічик. Він розповів, що міст на дорозі Т-10-05 Іванків – /М-07/ завдовжки 300 метрів, який був побудований у 1972 році, зазнав серйозних пошкоджень під час бойових дій. У результаті влучань одна залізобетонна прогонова будова була зруйнована повністю, решта – частково пошкоджені. Наразі на об'єкті демонтовано зруйновані прогонові будови та залізобетонні плити, завершено розбирання одного з прогонів. На проїзній частині виконано роботи з розбирання асфальтобетонного покриття, демонтовано металеві перила та бетонні тротуари.

Теги: Київавтодор Хрещатик обмеження Київ

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