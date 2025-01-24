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У Києві 25 та 26 січня ярмарки змінять рух низки автобусних та тролейбусних маршрутів

Ірина Міллер
glavcom.ua
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У Києві 25 та 26 січня ярмарки змінять рух низки автобусних та тролейбусних маршрутів
26 січня буде змінено маршрут автобусів  № 31
фото з відкритих джерел

25 січня зі змінами руху курсуватимуть маршрути автобусів №№ 2, 6, 39, 44, 49, 87, 95, 110 та тролейбусів №№ 34, 37-А

Цими вихідними, 25 та 26 січня, у Києві буде змінено рух низки автобусних та тролейбусник маршрутів через заплановані продовольчі ярмарки. Про це повідомив «Київпастранс».

Повідомляється, що 25 січня зі змінами руху курсуватимуть маршрути автобусів №№ 2, 6, 39, 44, 49, 87, 95, 110 та тролейбусів №№ 34, 37-А. Також 26 січня буде змінено маршрут автобусів  № 31.

Заплановані продовольчі ярмарки на вул. Голосіївській, вул. Лісківській, вул. Олександри Екстер, вул. Йорданській, вул. Амвросія Бучми, вул. Академіка Шалімова та вул. Татарській.
 
З початку руху до закінчення ярмарків, рух маршрутів буде організовано:

  • автобус № 2 в напрямку руху до вул. Шолуденка – від вул. Вахтанга Кікабідзе до вул. Віталія Скакуна за власним маршрутом, далі – бульв. Вацлава Гавела – вул. Гарматна – просп. Берестейський до вул. Шолуденка, в зворотному напрямку за власним маршрутом;
  • автобус № 6 від Дарницької площі до вул. Милославської (без заїзду на вул. Лісківську та вул. Радунську);
  • тролейбус № 34 від вул. Північної до просп. Степана Бандери;
  • тролейбус № 37-А від ст. м. «Лісова» до просп. Червоної Калини;
  • автобус № 39 в напрямку до вул. Ракетної буде організовано по трасі:  просп. Голосіївський – просп. Науки – вул. Лисогірська (до транспортної розв’язки на перетині з вул. Ракетною та вул. Панорамною), в зворотному напрямку за власним маршрутом;
  • автобус № 44 від ст. міської електрички «Березняки» до вул. Лісківської за власним маршрутом, далі - вул. Радунська до вул. Милославської;
  • автобус № 49 від ст. міської електрички «Березняки» до вул. Амвросія Бучми за власним маршрутом, далі - просп. Павла Тичини – Дніпровська набережна, далі за власним маршрутом;
  • автобус № 87 в напрямку руху до вул. Митрополита Андрея Шептицького від ст. м. «Осокорки» до вул. Амвросія Бучми за власним маршрутом, далі - просп. Павла Тичини – вул. Березняківська, далі за власним маршрутом;
  • автобус № 95 в напрямку масиву Микільська Слобідка від ст. міської електрички «Березняки» до вул. Юрія Шумського за власним маршрутом, далі - просп. Павла Тичини – Дніпровська набережна, далі за власним маршрутом;
  • автобус № 110 від ст. м. «Площа Українських Героїв» до вул. Лісківської за власним маршрутом, далі – вул. Радунська до вул. Милославської (без заїзду на вул. Лісківську). В зворотному напрямку без змін;
  • автобус № 31 по трасі: ст.м. «Політехнічний інститут» – просп. Берестейський – вул. Богдана Гаврилишина – вул. Довнар-Запольського – вул. Дегтярівська – вул. Білоруська – вул. Деревлянська – вул. Юрія Іллєнка – вул. Академіка Ромоданова – вул. Загорівська – вул. Князя Володимира Мономаха – вул. Татарська. 

Нагадаємо, 25 та 26 січня у столиці пройдуть продуктові сільськогосподарські ярмарки:

25 січня (субота) в:

  • Голосіївському районі – вул. Паньківська, вул. Голосіївська, 4-10;
  • Дарницькому районі – вул. Ревуцького (вздовж будинку № 27);
  • Деснянському районі – вул. Олександри Екстер (у межах вул. Миколи Закревського та просп. Червоної Калини), вул. Лісківська (в межах вулиць Милославської та Радунської);
  • Дніпровському районі – бульв. Амвросія Бучми, 2-10;
  • Оболонському районі – вул. Петра Калнишевського, 1-5, вул. Йорданська, 1-9;
  • Подільському районі – просп. Степана Бандери (біля Куренівського парку);
  • Солом’янському районі – вул. Академіка Шалімова (в межах просп. Любомира Гузара, 28 та вул. Василя Чумака);
  • Шевченківському районі – вул. Богдана Гаврилишина, 1-17.

26 січня (неділя) в:

  • Голосіївському районі – вул. Самійла Кішки (в межах вулиць Юлії Здановської та Василя Касіяна);
  • Дарницькому районі – вул. Здолбунівська, 4;
  • Дніпровському районі – вул. Сулеймана Стальського (в межах вулиць Райдужної та Старосільської);
  • Печерському районі – вул. Джона Маккейна (в межах вулиць Іоанна Павла II та Дмитра Дорошенка);
  • Шевченківському районі – вул. Татарська, 32-38.

Також можна відвідати комунальні ринки за адресами:

  • КП «Бессарабський ринок» – Бессарабська площа, 2;
  • КП «Володимирський ринок» – вул. Антоновича, 115;
  • КП «Житній ринок» – вул. Верхній Вал, 16.

Організатори закликають відвідувачів дбати про власну безпеку та слідувати в укриття під час оголошення повітряної тривоги. 

Теги: Київ громадський транспорт ринок Київпастранс

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