У Києві 25 та 26 січня ярмарки змінять рух низки автобусних та тролейбусних маршрутів

25 січня зі змінами руху курсуватимуть маршрути автобусів №№ 2, 6, 39, 44, 49, 87, 95, 110 та тролейбусів №№ 34, 37-А

Цими вихідними, 25 та 26 січня, у Києві буде змінено рух низки автобусних та тролейбусник маршрутів через заплановані продовольчі ярмарки. Про це повідомив «Київпастранс».

Повідомляється, що 25 січня зі змінами руху курсуватимуть маршрути автобусів №№ 2, 6, 39, 44, 49, 87, 95, 110 та тролейбусів №№ 34, 37-А. Також 26 січня буде змінено маршрут автобусів № 31.

Заплановані продовольчі ярмарки на вул. Голосіївській, вул. Лісківській, вул. Олександри Екстер, вул. Йорданській, вул. Амвросія Бучми, вул. Академіка Шалімова та вул. Татарській.



З початку руху до закінчення ярмарків, рух маршрутів буде організовано:

автобус № 2 в напрямку руху до вул. Шолуденка – від вул. Вахтанга Кікабідзе до вул. Віталія Скакуна за власним маршрутом, далі – бульв. Вацлава Гавела – вул. Гарматна – просп. Берестейський до вул. Шолуденка, в зворотному напрямку за власним маршрутом;

в напрямку руху до вул. Шолуденка – від вул. Вахтанга Кікабідзе до вул. Віталія Скакуна за власним маршрутом, далі – бульв. Вацлава Гавела – вул. Гарматна – просп. Берестейський до вул. Шолуденка, в зворотному напрямку за власним маршрутом; автобус № 6 від Дарницької площі до вул. Милославської (без заїзду на вул. Лісківську та вул. Радунську);

від Дарницької площі до вул. Милославської (без заїзду на вул. Лісківську та вул. Радунську); тролейбус № 34 від вул. Північної до просп. Степана Бандери;

від вул. Північної до просп. Степана Бандери; тролейбус № 37-А від ст. м. «Лісова» до просп. Червоної Калини;

автобус № 39 в напрямку до вул. Ракетної буде організовано по трасі: просп. Голосіївський – просп. Науки – вул. Лисогірська (до транспортної розв’язки на перетині з вул. Ракетною та вул. Панорамною), в зворотному напрямку за власним маршрутом;

в напрямку до вул. Ракетної буде організовано по трасі: просп. Голосіївський – просп. Науки – вул. Лисогірська (до транспортної розв’язки на перетині з вул. Ракетною та вул. Панорамною), в зворотному напрямку за власним маршрутом; автобус № 44 від ст. міської електрички «Березняки» до вул. Лісківської за власним маршрутом, далі - вул. Радунська до вул. Милославської;

від ст. міської електрички «Березняки» до вул. Лісківської за власним маршрутом, далі - вул. Радунська до вул. Милославської; автобус № 49 від ст. міської електрички «Березняки» до вул. Амвросія Бучми за власним маршрутом, далі - просп. Павла Тичини – Дніпровська набережна, далі за власним маршрутом;

від ст. міської електрички «Березняки» до вул. Амвросія Бучми за власним маршрутом, далі - просп. Павла Тичини – Дніпровська набережна, далі за власним маршрутом; автобус № 87 в напрямку руху до вул. Митрополита Андрея Шептицького від ст. м. «Осокорки» до вул. Амвросія Бучми за власним маршрутом, далі - просп. Павла Тичини – вул. Березняківська, далі за власним маршрутом;

в напрямку руху до вул. Митрополита Андрея Шептицького від ст. м. «Осокорки» до вул. Амвросія Бучми за власним маршрутом, далі - просп. Павла Тичини – вул. Березняківська, далі за власним маршрутом; автобус № 95 в напрямку масиву Микільська Слобідка від ст. міської електрички «Березняки» до вул. Юрія Шумського за власним маршрутом, далі - просп. Павла Тичини – Дніпровська набережна, далі за власним маршрутом;

в напрямку масиву Микільська Слобідка від ст. міської електрички «Березняки» до вул. Юрія Шумського за власним маршрутом, далі - просп. Павла Тичини – Дніпровська набережна, далі за власним маршрутом; автобус № 110 від ст. м. «Площа Українських Героїв» до вул. Лісківської за власним маршрутом, далі – вул. Радунська до вул. Милославської (без заїзду на вул. Лісківську). В зворотному напрямку без змін;

від ст. м. «Площа Українських Героїв» до вул. Лісківської за власним маршрутом, далі – вул. Радунська до вул. Милославської (без заїзду на вул. Лісківську). В зворотному напрямку без змін; автобус № 31 по трасі: ст.м. «Політехнічний інститут» – просп. Берестейський – вул. Богдана Гаврилишина – вул. Довнар-Запольського – вул. Дегтярівська – вул. Білоруська – вул. Деревлянська – вул. Юрія Іллєнка – вул. Академіка Ромоданова – вул. Загорівська – вул. Князя Володимира Мономаха – вул. Татарська.

Нагадаємо, 25 та 26 січня у столиці пройдуть продуктові сільськогосподарські ярмарки:

25 січня (субота) в:

Голосіївському районі – вул. Паньківська, вул. Голосіївська, 4-10;

Дарницькому районі – вул. Ревуцького (вздовж будинку № 27);

Деснянському районі – вул. Олександри Екстер (у межах вул. Миколи Закревського та просп. Червоної Калини), вул. Лісківська (в межах вулиць Милославської та Радунської);

Дніпровському районі – бульв. Амвросія Бучми, 2-10;

Оболонському районі – вул. Петра Калнишевського, 1-5, вул. Йорданська, 1-9;

Подільському районі – просп. Степана Бандери (біля Куренівського парку);

Солом’янському районі – вул. Академіка Шалімова (в межах просп. Любомира Гузара, 28 та вул. Василя Чумака);

Шевченківському районі – вул. Богдана Гаврилишина, 1-17.

26 січня (неділя) в:

Голосіївському районі – вул. Самійла Кішки (в межах вулиць Юлії Здановської та Василя Касіяна);

Дарницькому районі – вул. Здолбунівська, 4;

Дніпровському районі – вул. Сулеймана Стальського (в межах вулиць Райдужної та Старосільської);

Печерському районі – вул. Джона Маккейна (в межах вулиць Іоанна Павла II та Дмитра Дорошенка);

Шевченківському районі – вул. Татарська, 32-38.

Також можна відвідати комунальні ринки за адресами:

КП «Бессарабський ринок» – Бессарабська площа, 2;

КП «Володимирський ринок» – вул. Антоновича, 115;

КП «Житній ринок» – вул. Верхній Вал, 16.

Організатори закликають відвідувачів дбати про власну безпеку та слідувати в укриття під час оголошення повітряної тривоги.