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Попередні результати виборів у Білорусі, між США та Колумбією назріває конфлікт: головне за ніч

Іванна Гончар
glavcom.ua
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Попередні результати виборів у Білорусі, між США та Колумбією назріває конфлікт: головне за ніч
Головні новини ночі проти 27 січня
фото: БЕЛТА

Між США та Колумбією назріває конфлікт – країни запроваджують мита одна проти одної, міністр Йорданії відхилив пропозицію Трампа про переселення палестинців, у Болівії автобус злетів з дороги, у Дніпрі ворожий дрон пошкодив багатоповерхівку, ЦВК оголосила попередні результати «виборів» в Білорусі. 

«Главком» зібрав головні новини ночі проти 27 січня, щоб ви були в курсі подій:

Трамп запровадив 25% мита на товари з Колумбії через відмову прийняти депортованих мігрантів

Президент США Дональд Трамп оголосив про запровадження мит на товари з Колумбії та обмеження для колумбійських урядовців після того, як її президент Густаво Петро не дозволив посадку літаків з депортованими мігрантами на борту.  Цьому передувало те, що президент Колумбії Густаво Петро оголосив, що заблокував два військових рейси США з мігрантами, які прямували до країни, і закликав Сполучені Штати встановити кращі протоколи у поводженні з мігрантами.

Після заяви колумбійського лідера, Трамп розкритикував його в соціальних мережах та оголосив про нові санкції та політику проти Колумбії, включаючи 25% мито на весь імпорт з країни, «заборону на поїздки» для громадян Колумбії та скасування віз для колумбійців. 

Згодом президент Колумбії Густаво Петро наказав Міністерству торгівлі країни підвищити тарифи на імпорт із США на 25% після того, як президент США Дональд Трамп оголосив про те, що запровадить низку нових санкцій і політики проти південноамериканської країни.

«Мені повідомили, що ви накладаєте 50% мито на плоди нашої людської праці для в’їзду до Сполучених Штатів, і я роблю те саме», – написав Петро в X, звертаючись до Трампа. Колумбійський лідер зневажливо відреагував на заяву Трампа, сказавши: «Трампе, я не дуже люблю подорожувати до США, це трохи нудно».

«Йорданія для йорданців»: міністр відхилив пропозицію Трампа про переселення палестинців

Президент США Дональд Трамп пропонує «просто зачистити» територію Сектору Гази, а тамтешнім палестинцям переїхати звідти до сусідніх арабських держав. Так, після телефонної розмови з королем Йорданії Абдаллою II Трамп заявив, що хоче, аби жителі Гази переїхали до сусідніх країн. За його словами, їхнє перебування там може бути «тимчасовим, а може бути й довгостроковим».

Йорданія відхилила пропозицію президента США Дональда Трампа переселити палестинців із сектору Гази до Йорданії.  «Йорданія для йорданців, а Палестина – для палестинців. Забезпечення того, щоб палестинці залишалися на своїй землі, є зобов’язанням Йорданії, яке не змінилося і не зміниться», – сказав Сафаді.

У Дніпрі ворожий дрон пошкодив багатоповерхівку

У ніч проти 27 січня у Дніпрі прогриміла серія вибухів. Дрони атакували місто, працювала ППО. Внаслідок атаки російських дронів, один з них впав на багатоповерхівку. На останньому поверсі багатоповерхового будинку зайнялась пожежа. Пошкоджено технічний поверх. На місце події прибули екстрені служби. Пожежу загасили рятувальники. Поранених та загиблих, попередньо, немає, повідомили правоохоронці на місці.

«Дуже пощастило, забігли, виламали двері техповерху, за 5-7 хвилин погасили полум'я. Без поранених і загиблих», – повідомили на місці рятувальники.

На верхніх поверхах будинку пошкоджені вікна та двері, поблизу місця влучання пошкоджені автівки уламками та вибуховою хвилею.

 ЦВК оголосила попередні результати «виборів» в Білорусі

Центральна виборча комісія Білорусі оголосила попередні результати «виборів» президента країни, які відбулися у неділю, 26 січня. Згідно з результатами, Олександр Лукашенко перемагає на виборах і усьоме стає президентом Білорусі. 

Чинний президент Білорусі Олександр Лукашенко, за попередньою інформацією, виграв чергові президентські «вибори» з результатом 86,82%.
Остаточні підсумки виборів буде підбито ЦВК протягом 10 днів – не пізніше ніж 5 лютого. Підсумкова прес-конференція ЦВК про підсумки виборів відбудеться 27 січня об 11:00.

У Болівії автобус злетів з дороги: загинуло 19 людей

У місті Потос автобус панамериканського флоту зазнав аварії в регіоні Сердас (Болівія). Внаслідок аварії загинуло 19 людей. Ще дев'ятеро отримали поранення. Панамериканський флот залишив Ла-Пас у суботу і прямував до прикордонного міста Вільясон, куди він мав прибути до полудня неділі 26 числа.

Однак на дорозі він перекинувся та злетів з дороги. Згідно зі звітом поліції, двоє водіїв автопарку загинули в аварії. Головному водієві було 24 роки. Крім того, вони повідомили, що на підставі доказів припускають, що мала місце висока швидкість автопарку та недостатня кваліфікація водія.

У повідомленні йдеться, що правоохоронці та рятувальники продовжують роботу з порятунку постраждалих. Тому в процесі рятувальної операції кількість жертв може зрости.

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