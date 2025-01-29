Зберігання російської нафти: ЄС обговорює нову заборону

За інформацією джерел Bloomberg, ЄС також розглядає можливість поширити обмеження «на російські літаки та літаки, які під контролем РФ»

Країни Євросоюзу обговорюють можливість запровадити заборону на тимчасове зберігання російської нафти на території союзу. Про це пише агентство Bloomberg з посиланням на джерела.

Крім того, за даними джерел Bloomberg, Євросоюз розглядає можливість поширити обмеження «на російські літаки та літаки, що під контролем Росії, заборонити операції з великим списком російських портів та аеропортів, які використовуються для перекидання зброї та заборонених деталей, необхідних для її виробництва».

Євросоюз також пропонує ввести обмеження на більшу кількість програмного забезпечення, обладнання та технологій, які «використовуються в системах озброєння», а також ввести санкції проти десятків компаній, включаючи фірми в Китаї, Туреччині та інших країнах, «які допомогли Москві обійти заходи ЄС».

Раніше Bloomberg повідомляв, що Євросоюз може включити поетапну заборону імпорту алюмінію з РФ в черговий санкційний пакет, який готується напередодні третьої річниці початку війни в Україні.

Планується, що європейські покупці протягом року зможуть продовжувати придбання російського алюмінію в рамках системи квот, а потім набуде чинності повна заборона на його імпорт.

Пропозиції мають бути схвалені всіма членами Євросоюзу та можуть зазнати змін до моменту формального внесення на розгляд країн ЄС, зазначає агентство. Досі окремі держави ЄС не підтримували ідею заборони імпорту алюмінію з РФ, наголошуючи на тому, що окремі продукти буде складно повністю замінити поставками з інших країн, нагадує Bloomberg.

За 11 місяців 2024 року ЄС імпортував близько 320 тис. тонн алюмінію з Росії (близько 6% від загальної кількості поставок), наводить статистику агентство.

Також у рамках нового пакету обговорюється відключення близько 15 банків від SWIFT та санкції проти більш ніж 70 суден, що транспортують російську нафту.

Нагадаємо, міністри закордонних справ ЄС погодилися продовжити санкції проти Російської Федерації. Обмеження діятимуть ще шість місяців. Про це повідомила верховна представниця ЄС із закордонних справ та безпекової політики Кая Каллас.

До слова, КНР та Індія призупинили закупівлю російської нафти з постачанням у березні поточного року.