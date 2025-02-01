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Японське місто виставило охорону, аби стримати натовпи туристів

Ірина Озтурк
glavcom.ua
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Японське місто виставило охорону, аби стримати натовпи туристів
Часто туристи в Отару заважають жити місцевим мешканцям
фото із відкритих джерел

Охоронці на схилі Фунамізака в місті Отару допоможуть регулювати потік відвідувачів до популярної туристичної локації

Влада японського міста Отару виставила охорону на вулиці Фунамі-дза, щоб не допускати скупчення на ній туристів. Про це пише The Guardian.

Фунамі-дза розташована під кутом, а з її верхньої точки відкривається вид на порт і море. Туристи заповнюють вузьку вулицю, кидають сміття, а також наражаються на ризик, оскільки заважають проїзду транспорту.

Як пише видання, охоронці були призначені для контролю потоку туристів під час новорічних свят на схилі Фунамізака в Отару. Це місце показане у японському фільмі «Любовний лист» 1995 року, і воно дуже популярне серед туристів завдяки краєвидам на море.

Зростає кількість скарг від мешканців, що туристи заважають, і блокують дороги та навіть зазіхають на приватну територію. 

«Люди навіть входять на приватну територію без дозволу, щоб зробити фотографії», – розповів 80-річний місцевий житель Хідетоші Ітагакі.

Популярність Отару сильно зросла після пандемії коронавірусу. Близько 100 тис. туристів провели в місті хоча б одну ніч за пів року з квітня 2024-го.

Нагадаємо, Рада з туризму Японії закликала відпочивальників поміняти Токіо та Кіото на інші міста – Тохоку та Канадзава. Причиною такого рішення стали австралійці, які буквально заполонили найпопулярніші туристичні місця.

До слова, японське місто Гіндзан Онсен запроваджує обмеження для одноденних туристів через надмірний туризм та проблеми під час хуртовин.

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Теги: Японія дороги соціум сміття туризм місто охорона обмеження

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