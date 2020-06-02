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    Солодка полуниця, хрумкі огірки: киян запрошують на ярмарки (адреси)

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    Солодка полуниця, хрумкі огірки: киян запрошують на ярмарки (адреси)

    Продуктові ярмарки відбудуться з дотриманням протиепідемічних заходів

    Цього тижня у Києві триватимуть сезонні сільськогосподарські ярмарки. Про це поінформували в Департаменті промисловості та розвитку підприємництва Київської міської держадміністрації.

    Ярмарки відбудуться:

    2 червня (вівторок) у:

    • Дарницькому районі – вул. Євгена Харченка, 41-47;
    • Дніпровському районі – вул. Івана Микитенка, 21-27;
    • Печерському районі – вул. Московська, 31/33;
    • Святошинському районі – вул. Гната Юри, 5;
    • Шевченківському районі – вул. Ружинська, 16-18 (біля скверу), вул. Бульварно-Кудрявська, 2-4, міжвуличний проїзд біля скверу в межах вулиць Олеся Гончара, 65-А та Богдана Хмельницького, 94.

    3 червня (середа) у:

    • Дарницькому районі – вул. Анни Ахматової, 31;
    • Дніпровському районі – просп. Соборності, 2-20;
    • Печерському районі – вул. Велика Васильківська (у межах вулиць Єжи Гедройця та Ковпака);
    • Подільському районі – просп. Правди, 5-11.

    4 червня (четвер) у:

    • Голосіївському районі –вул. Ломоносова (у межах вулиць Михайла Стельмаха та Маричанської);
    • Дарницькому районі – вул. Євгена Харченка, 41-47;
    • Дніпровському районі – б-р Перова, 8-10, просп. Генерала Ватутіна, 12-А;
    • Печерському районі – вул. Московська, 31/33;
    • Святошинському районі – вул. Гната Юри, 5.

    5 червня (п’ятниця) 2020 року у:

    • Голосіївському районі – просп. Голосіївський, 116, просп. Академіка Глушкова, 25-53;
    • Дарницькому районі – вул. Анни Ахматової, 31;
    • Деснянському районі – вул. Шолом-Алейхема (у межах вулиць Мілютенка та Кубанської України);
    • Дніпровському районі – вул. Гродненська, 1/35-17-А, вул. Алматинська, 64-74;
    • Печерському районі – пров. Виноградний, 4-6, перетин вулиць Леоніда Первомайського та Мечникова;
    • Шевченківському районі – вул. Ружинська, 16-18 (біля скверу), вул. Ризька,1, вул. Деревлянська, 16-20, вул. Бульварно-Кудрявська, 2-4, міжвуличний проїзд біля скверу в межах вулиць Олеся Гончара, 65-А та Богдана Хмельницького, 94.

    7 червня (неділя) 2020 року у:

    • Дніпровському районі – вул. Сулеймана Стальського (у межах вулиць Райдужної та Старосільської).

    Нагадаємо, що під час відвідування ярмарків необхідно дотримуватися маскового режиму та соціальної дистанції.

    Як повідомлялося, минулого тижня у Києві відновили роботу сезонні сільськогосподарські ярмарки.

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