В Україні дозволили працювати автошколам
Працівники автошкіл повинні бути одягнуті в маски та респіратори
МОЗ України з 1 червня пом’якшив правила карантину, завдяки чому українці можуть знову відвідувати навчальні заняття в групах (не більше 10 осіб). Тепер поновляться заняття в автошколах.
Про це повідомляє пресслужба МОЗ.
Заняття в автошколах, як у всіх освітніх установах України, припинилися в березні після того, як через коронавірус ввели карантин. До кінця травня сервісні центри МВС через карантин також не проводили практичні іспити на отримання водійських прав.
Але з середини травня Кабмін став поступово пом’якшувати правила карантину. Раніше вже відновилися практичні іспити на отримання водійських прав. Тепер же знову почнуться заняття в автошколах.
Працівники автошкіл повинні бути одягнуті в маски та респіратори. МОЗ розробило цілий список рекомендацій, із якими детально можна ознайомитися на офіційному сайті.
На вході в автошколу і в навчальних класах повинно бути місце для обробки рук спиртовими антисептиками. Потрібно дотримуватися правил гігієни.
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Як повідомлялося, в Україні станом на 1 червня лабораторно підтверджено 24 012 випадків Covid-19. За добу 340 нових випадків. Найбільше випадків захворювання на COVID-19 за останню добу зафіксовано у Києві - 58, Ріненській області - 57, Львівській області - 31.