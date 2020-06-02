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    Авто

    В Україні дозволили працювати автошколам

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    В Україні дозволили працювати автошколам - В Україні дозволили працювати автошколам
    В Україні дозволили працювати автошколам

    Працівники автошкіл повинні бути одягнуті в маски та респіратори

    МОЗ України з 1 червня пом’якшив правила карантину, завдяки чому українці можуть знову відвідувати навчальні заняття в групах (не більше 10 осіб). Тепер поновляться заняття в автошколах.

    Про це повідомляє пресслужба МОЗ.

    Заняття в автошколах, як у всіх освітніх установах України, припинилися в березні після того, як через коронавірус ввели карантин. До кінця травня сервісні центри МВС через карантин також не проводили практичні іспити на отримання водійських прав.

    Але з середини травня Кабмін став поступово пом’якшувати правила карантину. Раніше вже відновилися практичні іспити на отримання водійських прав. Тепер же знову почнуться заняття в автошколах.

    Працівники автошкіл повинні бути одягнуті в маски та респіратори. МОЗ розробило цілий список рекомендацій, із якими детально можна ознайомитися на офіційному сайті.

    karant0106

    На вході в автошколу і в навчальних класах повинно бути місце для обробки рук спиртовими антисептиками. Потрібно дотримуватися правил гігієни.

    Коронавірус в Україні
    • Всього
      24012
    • Хворіють
      13604
    • Одужали
      9690
    • Померли
      718

    Як повідомлялося, в Україні станом на 1 червня лабораторно підтверджено 24 012 випадків Covid-19. За добу 340 нових випадків. Найбільше випадків захворювання на COVID-19 за останню добу зафіксовано у Києві - 58, Ріненській області - 57, Львівській області - 31.

    Кабмін МВС українці автомобіль карантин коронавірус
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