Ляшко розповів, що буде з карантином в Україні після 22 червня



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Віктор Ляшко зазначив, що у МОЗ орієнтуватимуться по ситуації

Зняття обмежень залежатиме від ситуації не тільки в Україні, але і в країнах ЄС, зазначив головний санітарний лікар

Заступник міністра охорони здоров'я, головний санітарний лікар Віктор Ляшко розповів, що буде з карантином в Україні після 22 червня - дати, до якої попередньо діють обмеження.

Про це він сказав в ефірі каналу «Україна 24».

«Зараз він триватиме до 22 червня, це 100%, після цього будемо дивитися, як пом'якшення з 10 і 15 червня буде впливати на ситуацію. Якщо вона буде на такому ж рівні - ми знову-таки будемо переглядати карантин, він буде адаптивний, і адаптивність його буде, можливо, не на обласному рівні, а на рівні населеного пункту», - зазначив Ляшко.

Головнийсанітарний лікар також розповів, від чого залежатимуть подальші рішення щодо зняття карантинних обмежень.

«Все буде залежати від епідемічної ситуації не тільки в Україні, а і в країнах Європейського союзу, які першими увійшли в епідемічний процес», - заявив Ляшко.

Як повідомлялось, з 1 червня в Україні почав діяти новий етап ослаблення карантину.

Зазначимо, станом на ранок 2 червня в Україні підтверджено 24 340 випадків Covid-19, з них 10 078 одужали, 727 померли. Протягом останньої доби лабораторно підтверджено 328 випадків.

Коронавірус в Україні

Всього 24340

Хворіють 13535

Одужали 10078

Померли 727

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До слова, у Міністерстві охорони здоров'я зафіксовано перший випадок коронавірусу.

Нагадаємо, станом на ранок вівторка, 2 червня, загальна кількість померлих від інфекції, викликаної новим коронавірусом SARS-CoV-2, у світі складає 375 526 осіб. У свою чергу, одужали 2 695 829. Всього у світі 6 266 192 особи інфіковано.